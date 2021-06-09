申請勞工紓困貸款看兩年前收入？ 網友苦笑：前年失業是先知

本土疫情持續延燒，隨「紓困4.0」開跑，去年的「勞工紓困貸款」也將捲土重來，於下週15日起正式開辦。值得注意的是，「勞工紓困貸款」今年新增規定，要求申請人108年綜合所得必須低於50萬以下，卻讓網友質疑疫情影響的明明是當下，為何得看兩年前收入，政府到底在想什麼。

「勞工紓困貸款」延續去年規定，只要本國籍年滿20歲以上受疫情影響的勞工，得申請本貸款；此外，申請日前12個月內有參加勞工保險超過6個月，或有3個月勞保投保薪資等級在2萬4千元以上，或未投保勞工保險但可提出工作收入證明者，均可提出貸款申請。唯今年申請人於108年度個人各類所得總額必須「低於50萬元以下」。

一名網友就在論壇PTT八卦版上發文質疑，假設自己信用良好，108年度年薪有55萬，並在110年1月1日換新工作，但新公司目前卻因疫情被放假或減班，月薪僅剩不到2萬，這樣是否就無法申請紓困貸款？然而108年度的收入跟今年疫情影響收入究竟有何關係，讓原PO不禁想請勞動部的長官們解釋一番。

貼文一出，網友皆傻眼表示，「看108（年度）真的莫名其妙，50萬吃兩年？」、「真的滿北七的，影響是當下，看以前是在...」、「拍拍，政府就是在割繳稅的韭菜」、「唯一變嚴格的紓困，真的不想要受薪階級的票了」、「超白癡，109年失業的吃X」、「109年後因疫情困窘的人反而不能貸」、「難道，我在2019失業其實是先知？」。

不過也有網友持不同看法，認為「窮人優先啊，不然別人年收500萬也去申請，你接受嗎」、「用109（年度）就申請爆量了」、「貸款是跟銀行申請，就銀行要求啊」。