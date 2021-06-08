中市府推紓困十方 助度疫情難關

新冠肺炎疫情嚴峻，針對受疫情影響的行業及市民，台中市政府推出「紓困十方」，市長盧秀燕今天在市政會議中表示，將隨疫情滾動調整措施，歡迎有需要的民眾提出申請。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台中市政府公告全市所有夜市、24大行業暫停營業，餐飲業禁止提供現場飲食，並推動市場分流、鼓勵使用行動支付等措施。為協助受到疫情影響的各行各業與市民，市府盤點資源推出「紓困十方」。

台中市經濟發展局長張峯源上午在市政會議中專案報告「台中市政府因應COVID-19防疫作為及紓困解方」指出，將從經濟、民生及藝文活動等多方面幫助市民度過難關。

張峯源表示，紓困解方包括夜市或市集配合停業期間使用費（租金）免收、市場及攤集區6至9月使用費（租金）減半、成立資金紓困單一窗口、溫泉使用費分期繳納、市府場館規費減緩繳、勞工失業生活及子女就學補助、青年創業貸款利息補貼延長1年、安心上工服務、稅捐緩繳減免、演藝紓困補助。

盧秀燕表示，防疫、經濟都很重要，中央、地方政府提供紓困方案，包括降租、減稅、補助、貸款媒合、緩繳等，符合條件的民眾可以多利用、申請。

此外，盧秀燕呼籲民眾端午節不要返鄉，減少跨縣市移動。