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鐘點教師無法紓困 中市府盤點人數向中央反映

中央社 / 台中8日電

有課後照顧、兼職老師陳情，因停課無收入又因投保在學校，不符合紓困方案，生活陷入困境。台中市教育局表示，已盤點相關影響人數，向教育部反映，建議中央審慎研處。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，教育部7日宣布全國各級學校停止上課延長至7月2日。因疫情全國停課改採線上教學，民進黨籍台中市議員王立任、謝志忠、張玉嬿、黃守達今天表示，陸續接到許多基層課後照顧老師、兼職老師以及特教班助教員的陳情。

王立任表示，課後照顧老師、兼職老師及特教班助教員不在正式學校編制內，屬於非典型勞動者。學校自5月19日停課時，這群老師除沒有收入，也因投保在學校而非工會，無法符合「自營業者或無一定雇主勞工」生活補貼，又因在校期間有勞保，不符合「因應疫情擴大急難紓困」。

謝志忠、張玉嬿指出，公立國小依鐘點計費的老師也是教育界的一環，現在無法線上授課收入歸零，家庭經濟吃緊又焦慮，卻欠缺市府重視，市府應研議給予專案補助。黃守達建議，比照社大講師的紓困方式，以疫情影響原定工作計畫損失酬勞達一定比例者來給予補助。

市議員江肇國指出，全國幼兒園停止收費，解決家長的問題，但對私立幼兒園經營者來說是雪上加霜。尤其，私立幼兒園沒有寒暑假，即使家長減繳費用產生的營運短收，行政院給予紓困方案，但其他的人事成本、租金、或是已經簽約好的膳食支出等，都對業者是很大的負擔。

台中市教育局表示，考量此為全國一致性的議題，與五都相關單位聯繫，認為非各縣市單一現象，教育局已盤點相關影響人數，將向教育部國教署反映並建議中央審慎研處。

新冠肺炎 疫情紓困

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