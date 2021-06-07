林楚茵：全民免費打疫苗早已納入紓困預算

民進黨立委林楚茵今天指出，為了降低這波本土疫情對民眾以及商家的影響，行政院在疫情爆發時便立即研議編列紓困4.0預算，並於上周四政院院會通過送來立法院審查，仔細閱讀過預算書後，預算書第41頁說明第4點的便寫明「辦理疫苗採購及施打等所需經費26446230千元。」

林楚茵說，也就是行政院將紓困4.0預算案送入行政院時， 「全民免費打疫苗」這項概念早已納入在這波防疫及紓困特別預算中，至於該如何施行、經費有效利用等事項也有待立法院監督。

今天朝野協商後初步決議，這波紓困的臨時會議程， 6月8日、9日將召開臨時會院會，10日、11日以及15日則召開臨時會委員會會議審查紓困4.0的預算及各項提案，並期盼可以不受協商冷凍期限制，於下周五前將這次紓困4.0的預算三讀通過。

林楚茵說，遺憾的是不受協商冷凍期限制該決議國民黨黨團未同意，此舉恐將延宕紓困4.0預算程序，造成紓困補助無法及時挹注民間。

林楚茵表示，專家指出，此次本土疫情主要是來自於變種病毒B.1.1.7，此株病毒相較於一開始的武漢病毒株傳播力更強，她認為對付這波疫情需要比去年更用力，中央跟地方、執政與在野更要同心抗疫，並非你來我往的互相算計，透過各方給予正面支持協助，台灣才能早日擺脫疫情陰影。