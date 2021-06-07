快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林楚茵：全民免費打疫苗早已納入紓困預算

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委林楚茵表示，全民免費打疫苗早已納入這波紓困預算。圖／取自林楚茵臉書
民進黨立委林楚茵表示，全民免費打疫苗早已納入這波紓困預算。圖／取自林楚茵臉書

民進黨立委林楚茵今天指出，為了降低這波本土疫情對民眾以及商家的影響，行政院在疫情爆發時便立即研議編列紓困4.0預算，並於上周四政院院會通過送來立法院審查，仔細閱讀過預算書後，預算書第41頁說明第4點的便寫明「辦理疫苗採購及施打等所需經費26446230千元。」

林楚茵說，也就是行政院將紓困4.0預算案送入行政院時， 「全民免費打疫苗」這項概念早已納入在這波防疫及紓困特別預算中，至於該如何施行、經費有效利用等事項也有待立法院監督。

今天朝野協商後初步決議，這波紓困的臨時會議程， 6月8日、9日將召開臨時會院會，10日、11日以及15日則召開臨時會委員會會議審查紓困4.0的預算及各項提案，並期盼可以不受協商冷凍期限制，於下周五前將這次紓困4.0的預算三讀通過。

林楚茵說，遺憾的是不受協商冷凍期限制該決議國民黨黨團未同意，此舉恐將延宕紓困4.0預算程序，造成紓困補助無法及時挹注民間。

林楚茵表示，專家指出，此次本土疫情主要是來自於變種病毒B.1.1.7，此株病毒相較於一開始的武漢病毒株傳播力更強，她認為對付這波疫情需要比去年更用力，中央跟地方、執政與在野更要同心抗疫，並非你來我往的互相算計，透過各方給予正面支持協助，台灣才能早日擺脫疫情陰影。

新冠肺炎 疫情紓困

延伸閱讀

桃園中路採檢站完工 桃園添7社區採檢站篩檢打疫苗

沒能赴前線抗疫遭酸騙打疫苗　劉心語親曝真實經歷

施打疫苗第七類是誰？ 藍委爆：傳是八大工商團體高層

影／收割打疫苗免費？ 柯文哲：中央變來變去還搶功很奇怪

相關新聞

立法院臨時會審紓困預算 明、後天邀蘇揆報告

立法院今（7）日召開談話會，決議臨時會將處理紓困4.0預算案及「攬才專法」等修法，並將於8日及9日邀請行政院長蘇貞昌，率...

柯文哲批在野黨讓執政黨囂張 江啟臣：歡迎您一起監督

針對國民黨主張紓困應普發1萬元現金，台北市長柯哲文今表示，2300億元不合理，「有這種在野黨，難怪執政黨這麼囂張」。國民...

紓困4.0讓銀行再陷績效競爭？ 財政部澄清「無此事」

全國防疫三級警戒影響許多商家，行政院上周通過紓困4.0方案，其中公股銀於各紓困作業中扮演相當重要的角色，不過今日卻傳出財...

申請紓困4.0免驚！稅務局：補助款不受強制執行

多項紓困4.0補助於今（7）日開放申辦，台中市政府地方稅務局指出，依法領取的社會補助款，不會被列為強制執行項目，因此即便...

公股銀擔紓困任務 財長叮嚀「防疫第一、勿業績競爭」

財政部今（7）日召集公股行庫舉行例行會議，近期各公股行庫因擔起紓困的重責大任，據了解，財政部部長蘇建榮於會中也叮嚀，各銀...

柯文哲反普發現金 鄭照新：等標準出來他們就餓死了

針對國民黨主張紓困應普發1萬元現金，台北市長柯哲文今表示，2300億元不合理，「有這種在野黨，難怪執政黨這麼囂張」。國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。