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熬夜排4小時領紓困 卻因「這紀錄」不符合資格

聯合新聞網 / 綜合報導
紓困4.0上路，一早系統疑流量過大卡住，民眾著急怨言不斷，縣市政府電話接不停。記者施鴻基／翻攝
紓困4.0上路，一早系統疑流量過大卡住，民眾著急怨言不斷，縣市政府電話接不停。記者施鴻基／翻攝

行政院推出的紓困4.0，首波針對弱勢勞工、農漁民等發放紓困現金，全國預計共有360萬人可領到紓困金，而行政院的「1988紓困振興專區」，也於今（7）日開始開放各項線上申請作業，但因人數眾多，出現「大排隊」的情況，對此便有網友藉此分享自己從凌晨12點排隊到上午4點多，好不容易進去填資料，結果卻資格不符，讓她傻眼「110年的紓困跟108年到底有什麼關係？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文說明，自己今年有加入工會，想說這樣就不會和去年一樣無法申請紓困，沒想到自己從7日凌晨12點等到上午4點多，中間失敗、重複填了好幾次，最後好不容易成功填完，卻發現自己根本不符合資格。

她補充道，審查結果是因「108年個人所得」超過標準，但她就對此納悶「110年的紓困跟108年到底有什麼關係？」此文一出，不少細心的網友便留言告知原PO，「去年度綜合所得超過40萬，這樣不符合」、「跟我一樣，去年看107年有過，今年看108年有過」、「每年都沒過，都告訴我有勞保就不符合資格」、「現在看108年所得，那明年跟後年都該再發一次喔」。

但也有留言對此次的紓困補助抱怨道，「需要的人拿不到，有些不缺錢的人卻直接匯到戶頭裡」、「土夠用嗎？不夠可以申請免費送喔」、「我只知道工作受影響了，補助領不到、疫苗排到最後才輪到」。

新冠肺炎 疫情紓困

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