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疫情衝擊泰國蝦產業 立委周春米要求納紓困方案

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府去年即輔導業者改以冷凍加工包裝架接家樂福通路販售。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府去年即輔導業者改以冷凍加工包裝架接家樂福通路販售。圖／屏東縣府提供

疫情衝擊，全台第三級警戒，受限餐廳、釣蝦場營業暫停，導致占全國產量8成的屏東泰國蝦銷售一落千丈。立法委員周春米今到屏北地區里港、九如一帶，會勘泰國蝦養殖戶的現況。周春米要求農委會正視泰國蝦面臨銷售通路不足、冷鏈系統成本昂貴且會影響蝦肉品質的問題納入紓困方案，並輔導更多業者完成養殖登記，以掌握數量、品質等基本數據。

屏東縣府農業處指出，泰國蝦大量滯銷，縣府協助業者轉往網路行銷，近期媒合在「屏東好物防疫屏安箱」上線販售，刺激消費也為養殖戶加油打氣。

屏東縣政府指出，屏東是泰國蝦的養殖大縣，全縣約有1600戶從業，分布在鹽埔、里港、九如及潮州一帶，養殖面積達1380餘公頃，年產量約6000公噸，年產值高達新台幣18億7000萬元，占全國生產75％。長期以來，泰國蝦的通路主要為釣蝦場及餐廳，自去年初受疫情影響，市場的需求量大減，屏東縣政府去年即輔導業者改以冷凍加工包裝架接家樂福通路販售，並舉辦品評會大獲好評。

周春米說，日前她接獲泰國蝦養殖業者陳情，拍攝泰國蝦料理影片，呼籲眾人在家防疫也可訂購屏東泰國蝦做特色料理。趁著颱風空檔，周春米會同屏東農業處及地方民代，至里港、九如會勘，蒐集泰國蝦養殖業者的意見。

周春米指出，疫情受影響養殖戶眾多，希望農委會對於屏東特殊產業超前部署，並向中央喊話，針對這批受影響養殖戶爭取特殊紓困方案，不該讓養殖業者獨自面對疫情警戒下，銷售損失慘重的問題。

農業處長鄭永裕說，縣府除協助業者開發加工產品及多元銷售通路，加工行銷助力，縣府已向中央建議對縣內泰國蝦產業辦理專案紓困或補貼措施，藉由中央及地方政府合作，幫助泰國蝦養殖戶度過難關。

屏東縣府呼籲，民眾在疫情期間可上縣府防疫屏安箱網站，選購泰國蝦產品，力挺屏東縣泰國蝦產業。

疫情衝擊，全台第三級警戒，受限餐廳、釣蝦場營業暫停，導致占全國產量8成的屏東泰國蝦銷售一落千丈。立法委員周春米今到屏北地區里港、九如一帶，會勘泰國蝦養殖戶的現況。圖／立委周春米辦公室提供
疫情衝擊，全台第三級警戒，受限餐廳、釣蝦場營業暫停，導致占全國產量8成的屏東泰國蝦銷售一落千丈。立法委員周春米今到屏北地區里港、九如一帶，會勘泰國蝦養殖戶的現況。圖／立委周春米辦公室提供
疫情衝擊，全台第三級警戒，受限餐廳、釣蝦場營業暫停，導致占全國產量8成的屏東泰國蝦銷售一落千丈。立法委員周春米（左）今到屏北地區里港、九如一帶，會勘泰國蝦養殖戶的現況。圖／立委周春米辦公室提供
疫情衝擊，全台第三級警戒，受限餐廳、釣蝦場營業暫停，導致占全國產量8成的屏東泰國蝦銷售一落千丈。立法委員周春米（左）今到屏北地區里港、九如一帶，會勘泰國蝦養殖戶的現況。圖／立委周春米辦公室提供
疫情衝擊，全台第三級警戒，受限餐廳、釣蝦場營業暫停，導致占全國產量8成的屏東泰國蝦銷售一落千丈。立法委員周春米（左）今到屏北地區里港、九如一帶，會勘泰國蝦養殖戶的現況。圖／立委周春米辦公室提供
疫情衝擊，全台第三級警戒，受限餐廳、釣蝦場營業暫停，導致占全國產量8成的屏東泰國蝦銷售一落千丈。立法委員周春米（左）今到屏北地區里港、九如一帶，會勘泰國蝦養殖戶的現況。圖／立委周春米辦公室提供
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