防疫弱勢紓困4.0 南市領6.5億近10萬人受惠

行政院紓困4.0首批補助款4日發放；台南市近10萬人受益，補助金額近6.5億元。南市府提醒，12歲以下孩童家庭防疫補貼，由教育局及社會局負責；未滿2歲孩童部分由社會局處理。

行政院上週頒訂紓困4.0措施，由各縣市政府社會局（處）主政弱勢加發以及急難紓困方案，首批補助款已在4日發放；台南市計9萬8333人受益，補助金額達新台幣6億4980萬6500元。

為避免新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情群聚，針對急難紓困方案今年新申請者，中央受理期間為今天起至月底。南市府持續宣導民眾透過線上或郵寄方式申請。

社會局紓困方案報告指出，covid-19紓困方案有三大面向，首先是「關懷弱勢加發生活補助」，民眾無需提出申請，只要是今年5月至7月符合1.領取身心障礙者生活補助者。2.領取中低收入老人生活津貼者。3.領取弱勢兒童及少年生活扶助者。4.領取弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助者。5.領取低收入戶兒童生活補助者。6.領取低收入戶就學生活補助者。7.領取特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼或子女（含孫子女）教育補助者。8.110年5月至7月未領取前項各款補助之低收入戶及中低收入戶兒童與少年資格之一，一次發給4500元。首批在4日發放，受益人數合計6萬8867人，補助金額共3億900萬1500元。

其次是「因應疫情急難紓困方案」。對象有1.工作因疫情請假或無法工作，致家庭生計受困。2.未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。3.未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

4.戶籍內全部人口存款（戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算平均每人每月生活費未逾110年當地每人每月生活費2倍。符合者每戶發放1-3萬，首批4日發放，受益人數2萬9466人，補助金額計3億3990萬5000元。

至於「未滿2歲孩童家庭防疫補貼」，資格對象包括1.108年6月1日至COVID-19第三级警戒全面解除前出生，並完成出生登記或初設戶籍登記者。2.家中育有0至未滿2歲孩童。台南市目前約2萬1887人（110年5月份民政局公告資料），將於6月15日開始發放。

孩童家庭防疫補貼專案，依教育局紓困方案報告，紓困對象有國小以下孩童(包含國小學生、學前嬰幼兒)及國中、高中、五專前三年身心障礙學生，在防疫期間補貼一次性定額現金；每人補助1萬元。

預估受惠人數，分別有國中、高中特教學生1601人；國小學生數9萬0510人；2至5歲設籍台南市人數5萬9552人；0至2歲設籍人數2萬1887人。總計17萬3550人、補助金額17億3550萬元。