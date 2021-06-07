上班族嘆紓困補助「半毛都領不到」她籲：全面發放一個月收入

行政院推出的紓困4.0，首波針對弱勢勞工、農漁民等發放紓困現金，全國預計共有360萬人可領到紓困金。不過卻也有上班族抱怨「半毛都領不到」，對此，新北市前議員李婉鈺質疑，「對辛勤工作老實報稅者正義嗎？」，並且呼籲該「全面發放一個月全民基本收入」。

李婉鈺6日在臉書發文，表示針對紓困4.0「對辛勤工作老實報稅者正義嗎？」，台灣報稅戶約630萬，其中申報免納者超過322萬戶，而申報年收入54萬以上的「只有104萬戶」，簡言之，有9成的所得稅來自這12.2%勤奮工作的納稅戶，像是老師、公務員、工程師等上班族，勤奮工作者的收入是很難不被課稅的。

她認為「報稅資料根本不代表真實的經濟全貌」，結果政府每每都依照報稅資料來認定紓困金的發放，平時繳稅較重者反被排除，李婉鈺表示，疫情下，說實話哪有什麼人是真正不受影響的，更何況這些人平常有在繳稅。

李婉鈺說，沒有一個政策是能做到十全十美，但如果政府在想不到更好的方法之前，是否應該把照顧的對象變得更寬，不要忘了各國紓困還有振興經濟的意義，因此她贊成全面發給「一個月全民基本收入」，不但公平又有振興經濟的意義。