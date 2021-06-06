快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞保局網站塞爆了！網友要排隊12小時臉綠 氣翻問：唐鳳人呢？

聯合新聞網 / 綜合報導
有許多網友搶在6日網間登錄勞保局網站，結果都被堵在門口進不去。圖翻攝自爆料公社
有許多網友搶在6日網間登錄勞保局網站，結果都被堵在門口進不去。圖翻攝自爆料公社

因應新冠肺炎疫情，今年自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼發放方式大變革，申辦方式變更為即時入帳及線上申請。有民眾發現，只要登錄勞保局網站，就能確認自己是否具領紓困金資格，不過6日晚間網站大塞車，有網友甚至要排隊700分鐘（約12小時）才能進去，引發網路熱議。

請領「自營作業者與無一定雇主勞工生活補貼」需符合以下條件，凡是4月30日前在職業工會投保、108年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8000元、未請領其他機關補助或津貼者，投保薪資在2萬4000元以下的人可領3萬元，2萬4000元以上者則可領1萬元，預計185萬人受惠。

勞動部也表示，「自營作業者與無一定雇主勞工生活補貼」從6月7日起會開放網路登錄帳號，不過今年擴大適用的自營作業者多達85萬人，網路流量預估創下最高，呼籲民眾如果沒特別需求，可以晚一些天再登錄，作業時間會持續到7月5日，不會因為晚登錄而讓權益受到影響。

不過有PTT網友發現，只要登錄勞保局網站就能知道自己是否符合紓困資格。有許多網友得知消息後，紛紛搶在6日晚間登錄，導致網站呈現「大塞車狀況」，有網友甚至等了一個下午才進入網站，還有人要排隊700多分鐘才能進入。

網友紛紛留言，「等到天荒地老」、「原來是讓大家回味排隊的網站」、「傻眼…感謝政府德政」、「系統跟政府一樣爛」、「10個小時之後再來...」、「這系統超爛的超難登，唐鳳勒」、「半夜用比較好容易登進去，我就是半夜用的」。

新冠肺炎 疫情紓困 勞保 唐鳳 PTT

延伸閱讀

上班族嘆紓困補助「半毛都領不到」她籲：全面發放一個月收入

朋友戶頭有百萬還領到紓困金 網分析這幾類人都被排掉

突彈「銀行通知」興奮迎3萬紓困金入帳！得知真相臉綠了

朋友戶頭有百萬還領到紓困金 網分析這幾類人都被排掉

相關新聞

申請紓困4.0免驚！稅務局：補助款不受強制執行

多項紓困4.0補助於今（7）日開放申辦，台中市政府地方稅務局指出，依法領取的社會補助款，不會被列為強制執行項目，因此即便...

因應疫情擴大急難紓困爆量 線上要等13155分鐘

因應疫情擴大急難紓困新案線上系統今天上線，結果問題多多，大爆量塞車，有人系統顯示必須等13155分，等於9天多，鄉鎮市公...

紓困4.0 公路總局：計程車、遊覽車等駕駛補助直接匯入

紓困4.0開跑，交通部公路總局今（7）日說明，計程車客運業、遊覽車客運業駕駛人及小客車租賃業代雇駕駛人薪資補貼，已於去年...

台南夜市攤商喊紓困不公：停業沒補助未停業卻有 算啥？

台南市禁止夜市營業，有攤商出面反應不公，表示只能領到1萬元的紓困補助，但菜市場的攤商不僅沒有停業，除了可以領紓困補助，市...

勞工補貼申辦首日塞車 勞部：7月5日前上傳都有效

行政院紓困4.0中「自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼」，未領過者今天起可線上申辦至7月5日，但出現「塞車」情形，勞動...

朋友戶頭有百萬還領到紓困金 網分析這幾類人都被排掉

國內疫情嚴峻，全國三級警戒持續到6月14日，不少產業都受到嚴重衝擊，為了降低疫情帶來的經濟損失，政院推出「紓困4.0」針對弱勢勞工、農漁民等發放紓困金。日前就有一名網友在PTT中PO文提到，他的前同事已經五年沒工作，戶頭有好幾百萬，卻可以領紓困金，然而自己卻沒有，於是他就好奇詢問廣大網友「紓困4.0有排富嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。