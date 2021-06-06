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勞保局網站塞爆了！網友要排隊12小時臉綠 氣翻問：唐鳳人呢？
因應新冠肺炎疫情，今年自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼發放方式大變革，申辦方式變更為即時入帳及線上申請。有民眾發現，只要登錄勞保局網站，就能確認自己是否具領紓困金資格，不過6日晚間網站大塞車，有網友甚至要排隊700分鐘（約12小時）才能進去，引發網路熱議。
請領「自營作業者與無一定雇主勞工生活補貼」需符合以下條件，凡是4月30日前在職業工會投保、108年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8000元、未請領其他機關補助或津貼者，投保薪資在2萬4000元以下的人可領3萬元，2萬4000元以上者則可領1萬元，預計185萬人受惠。
勞動部也表示，「自營作業者與無一定雇主勞工生活補貼」從6月7日起會開放網路登錄帳號，不過今年擴大適用的自營作業者多達85萬人，網路流量預估創下最高，呼籲民眾如果沒特別需求，可以晚一些天再登錄，作業時間會持續到7月5日，不會因為晚登錄而讓權益受到影響。
不過有PTT網友發現，只要登錄勞保局網站就能知道自己是否符合紓困資格。有許多網友得知消息後，紛紛搶在6日晚間登錄，導致網站呈現「大塞車狀況」，有網友甚至等了一個下午才進入網站，還有人要排隊700多分鐘才能進入。
網友紛紛留言，「等到天荒地老」、「原來是讓大家回味排隊的網站」、「傻眼…感謝政府德政」、「系統跟政府一樣爛」、「10個小時之後再來...」、「這系統超爛的超難登，唐鳳勒」、「半夜用比較好容易登進去，我就是半夜用的」。
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