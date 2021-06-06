朋友戶頭有百萬還領到紓困金 網分析這幾類人都被排掉

國內疫情嚴峻，全國三級警戒持續到6月14日，不少產業都受到嚴重衝擊，為了降低疫情帶來的經濟損失，政院推出「紓困4.0」針對弱勢勞工、農漁民等發放紓困金。日前就有一名網友在PTT中PO文提到，他的前同事已經五年沒工作，戶頭有好幾百萬，卻可以領紓困金，然而自己卻沒有，於是他就好奇詢問廣大網友「紓困4.0有排富嗎？」

原PO在文中提到，自己的前同事現在沒有工作，但戶頭有好幾百萬，竟然可以領到這次的紓困金，反觀自己戶頭只有3千多塊，還要冒著被感染新冠肺炎的風險繼續上班，「怎麼還領不到？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「紓困是看產業別給的」、「覺得走振興券才是最公平的」、「還是支持全民發放，排富靠繳稅繳回去」、「美國做的事，台灣偏要繞過」、「為什麼就不能一視同仁發放？」、「至少全發一人5000最公平正義」、「感覺只是藉著社會正義之名，來行圖利之實」、「紓困根本是給房東領的」、「這根本排窮吧」、「領的人都是開名車的」。

有網友分析這幾類民眾，已在紓困中被排除，「其實紓困就是排勞工」、「攤商和農民在豪宅裡面笑看你們這些月薪」、「就是排沒有工會的勞工」、「很多夜市攤商都被排掉啦」、「就是排勞工，沒什麼好說」、「只發給特定族群，勞工通通被排掉」、「排血汗勞工」、「低薪勞工就是衰，只能貸款還錢」、「就是受薪階級被當提款機的概念」。