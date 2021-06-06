救疫情！民眾黨：行政院應研擬「排富普發現金」政策

立法院台灣民眾黨團總召邱臣遠指出，針對明日立法院臨時會要進行的紓困4.0特別預算審查，民眾黨依舊秉持財政紀律、務實監督的原則下謹慎審查，分別就疫苗、防疫和紓困等問題提出3大方向、9大要點，今年疫情嚴峻對民生、產業造成劇烈衝擊，行政院應研擬「排富普發現金」的政策。

邱臣遠表示，疫苗問題要求行政院進行疫苗採購專案報告，提出進度、時程、準備工作、疫情指揮中心要提出取得疫苗後續的配套措施及政策規畫和監督國產疫苗採購、研發期程、合約內容，讓國人有知的權利。

邱臣遠說，至於防疫問題主張離島入境快篩、提升科技防疫（實聯制、個資保護、疫苗預約平台）和盤點相關醫療資源，讓台灣的防疫工作更加堅固。

第三是紓困問題，邱臣遠說，去年紓困發生紓困之亂等問題，政院應盤點，納入民間意見並改進，並改為線上申請，減少群聚機會。對於去年獲得紓困的產業，檢視預算合理性；並盤點後續綠色復甦金額及相關情形，更要讓紓困4.0能真正保護到弱勢商家、勞工及租屋族。

邱臣遠說，今年疫情嚴峻對民生、產業造成劇烈衝擊，行政院應研擬「排富普發現金」的政策。目前國內疫情嚴峻，各界對於疫苗殷殷期盼、百工百業經濟蕭條，紓困4.0迫在眉梢，希望立法院臨時會，能在遵守防疫原則下順利進行；期盼朝野一起努力，全國一心共同撐過此次疫情危機。