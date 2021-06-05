聽新聞
test
0:00 / 0:00

五銀勞工紓困貸款 改線上辦

經濟日報 / 記者楊筱筠夏淑賢／台北報導

行政院昨（4）日通過紓困4.0特別預算案，「勞工紓困貸款」將續辦，每人貸款額度最高10萬元。而因應防疫以及保護員工與客戶，三大民營金控所屬中國信託商銀、國泰世華銀以及北富銀都拍板確定，未來6月15日開辦的勞工紓困貸款，全面僅提供線上辦理申請，希望降低員工與顧客接觸流程過長的染疫風險。

三家銀行為了保護客戶以及行員健康，勞工紓困貸款僅提供透過線上受理申請，全流程自申請、簽約至撥款均為線上完成，中信銀與北富銀並指出，非自行客戶也可線上申請。在三大民營金控開出僅提供線上辦理勞工紓困貸款後，預期其他銀行將可能考慮跟進。

外銀中的渣打銀也已經加入，渣打銀在官網上公告，勞工紓困貸款於6月15日早上9點開辦，但為避免群聚，建議勿前往分行，因為此次勞工紓困貸款不提供臨櫃申辦，將全程透過線上辦理。玉山銀則指出，希望有意願申請勞工紓困貸款的顧客可以以線上申請為主。

凱基銀行也要求客戶申請勞工紓困貸款，均採線上申請，企業申 請紓困將以視訊進行訪視與對保，並以電話服務取代面對面。

八大公股行庫基於政策任務，則是都開放分行臨櫃實體申辦，不會跟進民營銀行婉謝客戶現場辦理。主要是考量部分族群可能較難使用數位工具，企業紓困則因涉及的各項報表或受疫情影響證明繁複，還是需實體檢視。

新冠肺炎 疫情紓困

延伸閱讀

開臨時會處理紓困預算 柯建銘籲：排除一個月冷凍期

立院將開臨時會 蘇貞昌6/8報告2600億元紓困預算案

紓困貸款額度 多了8,428億

紓困4.0懶人包／防疫紓困誰可以申請？何時申請？

相關新聞

救中小企業！央行紓困擴增至4000億 期限延至今年底

搶救中小企業大作戰！中央銀行總裁楊金龍今（3）日宣布，提高中小企業貸款專案融通額度至4,000億元，並延長企業申貸期限及...

五銀勞工紓困貸款 改線上辦

行政院昨（4）日通過紓困4.0特別預算案，「勞工紓困貸款」將續辦，每人貸款額度最高10萬元。而因應防疫以及保護員工與客戶...

紓困4.0 首波現金360萬人入帳

行政院通過紓困4.0特別預算案，首波現金紓困昨開始入帳，估計有三六○萬人的紓困金匯入個人帳戶；立法院民進黨團昨向立法院議...

同事妻月入10萬卻爽領紓困金？ 他嘆「真不公平」掀兩派論戰

因應許多產業和弱勢家庭受到疫情衝擊，行政院推出紓困4.0方案，針對特定族群發放補助金額，首波紓困金已於4日開始自動入帳。不過，有一名網友抱怨，他同事的妻子今早順利領到紓困金3萬元，但其實同事妻子平時月入達10萬元以上，卻還能領到補助，讓他看了相當不滿，直呼「真不公平」。

紓困4.0首日 郵局無人排隊、職業工會諮詢電話爆量

行政院通過首波2600億元紓困4.0補助方案，但每種身份領前的方式不同，目前有13萬人無金融機構帳戶可供匯款，將寄送8....

紓困金今入帳 無帳戶者靠郵差

行政院會昨天通過新台幣2600億元的紓困4.0方案，預計有730萬人次受惠。紓困金會透過金融機構直接入帳，至於有13萬人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。