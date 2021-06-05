五銀勞工紓困貸款 改線上辦

行政院昨（4）日通過紓困4.0特別預算案，「勞工紓困貸款」將續辦，每人貸款額度最高10萬元。而因應防疫以及保護員工與客戶，三大民營金控所屬中國信託商銀、國泰世華銀以及北富銀都拍板確定，未來6月15日開辦的勞工紓困貸款，全面僅提供線上辦理申請，希望降低員工與顧客接觸流程過長的染疫風險。

三家銀行為了保護客戶以及行員健康，勞工紓困貸款僅提供透過線上受理申請，全流程自申請、簽約至撥款均為線上完成，中信銀與北富銀並指出，非自行客戶也可線上申請。在三大民營金控開出僅提供線上辦理勞工紓困貸款後，預期其他銀行將可能考慮跟進。

外銀中的渣打銀也已經加入，渣打銀在官網上公告，勞工紓困貸款於6月15日早上9點開辦，但為避免群聚，建議勿前往分行，因為此次勞工紓困貸款不提供臨櫃申辦，將全程透過線上辦理。玉山銀則指出，希望有意願申請勞工紓困貸款的顧客可以以線上申請為主。

凱基銀行也要求客戶申請勞工紓困貸款，均採線上申請，企業申 請紓困將以視訊進行訪視與對保，並以電話服務取代面對面。

八大公股行庫基於政策任務，則是都開放分行臨櫃實體申辦，不會跟進民營銀行婉謝客戶現場辦理。主要是考量部分族群可能較難使用數位工具，企業紓困則因涉及的各項報表或受疫情影響證明繁複，還是需實體檢視。