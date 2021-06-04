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同事妻月入10萬卻爽領紓困金？ 他嘆「真不公平」掀兩派論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院推出紓困4.0方案，補貼疫情下受衝擊的產業及弱勢族群。圖為許多攤販因疫情暫停營業。 記者潘俊宏／攝影
行政院推出紓困4.0方案，補貼疫情下受衝擊的產業及弱勢族群。圖為許多攤販因疫情暫停營業。 記者潘俊宏／攝影

因應許多產業和弱勢家庭受到疫情衝擊，行政院推出紓困4.0方案，針對特定族群發放補助金額，首波紓困金已於4日開始自動入帳。不過，有一名網友抱怨，他同事的妻子今早順利領到紓困金3萬元，但其實同事妻子平時月入達10萬元以上，卻還能領到補助，讓他看了相當不滿，直呼「真不公平」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己今早聽聞同事的妻子已經領到紓困金，但據他所知，這位同事妻子和其兄弟姊妹共6人，每個都各自經營早餐店，而平時每個月的收入都能達到10幾萬元左右，但包含去年和此次，兩度都有順利申請到3萬元的紓困金。

原PO氣憤表示，這名同事甚至透露他小姨子曾說「即使我們早餐店沒受到疫情影響，也爽爽領了3萬」，讓他和其他同事聽了都相當不滿。原PO直言，他不認為早餐店不辛苦，只是一人3萬元是很多人工作一個月才有的薪水，但大多像自己一樣的勞工卻無法申請紓困補助，讓他忍不住感嘆「為什麼這樣不公平啊？」

文章曝光後引起熱議，許多網友留言「明明受影響的是幾乎每個人，結果很多都領不到，超不公平」、「有些真的不需領紓困金，有些真的很需要，卻無法領」、「真的很多該領沒得領，不該領的領爽爽」、「勞工真的是最好欺負的」、「看的到吃不到」、「站在灰色地帶的人比較可憐，基本上一律被認定不合資格」、「什麼都領不到的人路過」等，直呼深有同感。

不過不少人也出面解釋「開早餐店可能每天都一大早四、五點就要起床準備所有的食材，生意好，相對也會更累」、「我也有開早餐店的朋友，光聽到他們漫長的工時，當個上班族可能還是輕鬆的」、「早餐店是艱苦錢」等；此外也有人分析勞工狀況，「一般公司的勞保，有公司幫忙付部分，所以長期下來，保公司的划算超多，只是這次領不到（紓困金）而已」。

新冠肺炎 疫情紓困

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