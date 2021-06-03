她生活過不去卻領嘸紓困 網嘆：花百億紓困是在補助什麼？

疫情升溫，許多上班族被迫放無薪假，近日紓困政策出爐似乎為生活帶來一線曙光，但沒想到卻還是有許多人無法受惠。一名女網友就在網上抱怨，表示被迫放了1個月的無薪假，把生活基本開支扣除後，基本上「快過不下去了」，明明是最需要紓困的對象卻不符合申請資格，讓她相當無奈，許多網友看了也忍不住怨嘆「這個紓困真的不知道在補助什麼」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，公司從5月15日停業到6月14日，甚至可能更久，讓她坦言「我真的快過不下去了......」，不只這段期間完全沒薪水，就連打去問紓困專案，也發現不符合資格，「說是公司投保金額減掉最低投保薪資乘以不知多少，雖然我們公司一個月有3萬，但按照這個紓困專案減班休息的根本領不到，而且他的前提是公司還有付最低薪資，只是因為減班所以減少收入所以補助」。

原PO不禁抱怨，繳完房租之後的生活快過不下去了，工會補助也領不到，「真的不明白為何我們最需要紓困的對象卻領不到，已經無薪假放了快一個月了啊」。

許多網友看了紛紛表達同感，「確實很多人都領不到，這個紓困真的不知道在補助什麼的，政府真的幾百億幾百億的在花，真正拿到手的有多少？」、「沒疫苗，沒輔（補）助，沒薪水，只有漫長的等待不知道什麼時候才能回歸正常！」、「真心覺得這個紓困根本不是真正幫助需要的人」、「8400億紓困除以2300萬人，一個人都還有3萬6千多，但卻一堆人領不到？所以錢究竟跑哪去了？」

此外，也有網友建議她，「去跑外送，就有收入，妳收入還比我高，而且我也單親養小孩、租房子」、「去公所問問急難救助金吧！」、「要不要去辦理紓困貸款？利息很低，十萬元應該可以撐一陣子」。