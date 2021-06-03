為300萬租屋族請命 民眾黨籲速紓困

政府的紓困預算過去對全台租屋族缺少照顧，民眾黨團呼籲，此次紓困預算不應遺漏租屋族！民眾黨團呼籲，政府紓困4.0預算切勿忽略租屋族，應對公有設施於紓困期間研議延租、減租等，以及對弱勢租屋族提供租金補貼，並以減稅方式鼓勵房東主動減租、免租。

紓困忽略租屋族

民眾黨立委賴香伶直言，台灣的租屋族估計300萬人，但執政黨過去的紓困預算與補助，對他們沒有任何照顧措施，她希望政府要聽到弱勢租屋族的心聲。她舉德國為例，2020年3月聯邦議會就透過立法規定，微型企業可在4月1日到6月30日之間，拒絕可能危及生計或存續的各種給付，且房東也不能以欠繳租金兩個月為由解約。

因此，她也在5月31日黨團協商時提出附帶決議，要求法務部對德國的立法例進行比較研究，會同內政部、經濟部在3週內研議修法的可能性，希望能大幅減少防疫措施對民眾財務的衝擊。

五項租金紓困

民眾黨立委張其祿提出5個具體方向，以協助疫情產生的弱勢租屋問題。首先，中央應對公有設施於紓困期間研議延租、減租、免租，以避免租金衝擊各行各業，產生示範作用。

其次，針對失業繳不出房租者，張其祿認為，應列入社宅、包租代管、房屋補貼房東之優先承租對象；第三、政府應建立媒合平台，鼓勵房東主動減租或免租；第四、房租紓困事項設立單一窗口、簡化申請程序，讓民眾可以更即時獲得紓困補助；第五，應利用調解機制，鼓勵民眾解決房租爭端，促進民間租金減收、緩繳貸款協商。

提供租金補貼

崔媽媽基金會執行長呂秉怡則建議，受疫情衝擊50%以上企業之員工、弱勢族群等且有租屋事實者，應參照《紓困條例》法源、財源進行補助，針對社宅、包租代管租戶與領取租金補貼者，給予50%房租補助，其他符合補助對象者，提出相關證明，比照中央的租金補貼標準補貼，併入紓困4.0一起支付，並建議實施3個月，視疫情情況滾動調整。

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