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和補助無緣！ 上班族嘆「從來沒領過」引共鳴：只拿過三倍券

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友抱怨自己從來領不到紓困補助，意外引起大批上班族共吐苦水。 示意圖／ingimage
有網友抱怨自己從來領不到紓困補助，意外引起大批上班族共吐苦水。 示意圖／ingimage

國內本土疫情持續，全國三級警戒將持續到6月中旬，不少人的收入都因疫情受到衝擊，行政院也為此推出「紓困4.0」方案。不過，有網友指出，自己除了去年發放的振興三倍券之外，從來沒有領到其他補助，讓他相當無奈，話題一出引起熱議。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自從疫情爆發以來，他唯一領過的補助是去年政府發放的振興三倍券，除此之外，他「從頭到尾都沒領到補助」。他無奈表示，自己每年乖乖繳稅、努力工作，但不論什麼補助方案，他卻總是不符資格，直呼「有些人領了一次，還可以領第二次，啊我連一次都沒有」。

文章曝光後，許多深有共鳴的民眾紛紛留言「我就是啊」、「我啊，乖乖繳稅的勞工階級」、「我，全家10多人都沒」、「誰領過，出來說」、「正常上班族都沒得領，哭啊」、「沒有，那是什麼」、「可悲上班族+1」、「連之前抽什麼藝fun卷、動滋券都抽不到」、「me too，繳給沒繳多少稅的領補助」等，意外引來大批網友共吐苦水。

不過也有人點出「乖乖等於資格不符」、「大部分的人都是沒領到的」、「有錢繳稅是要領什麼補助」、「薪水沒影響到就別出來講」、「所以你需要補助嗎」、「通常領死薪水繳稅的大概就拿不到了」、「正常勞工基本上大多都沒得領」等，認為紓困用意本就只會針對特定族群。

而根據行政院宣布的「紓困4.0」方案，此次補助對象包含因三級管制停業的相關行業、受衝擊的觀光旅宿業等、業績衰退達50%企業之員工，以及家中有國小以下孩童或國、高中特教學生的家庭等，此外，無一定雇主之勞工、自營業者，也為此次的擴大補助對象。

新冠肺炎 疫情紓困

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