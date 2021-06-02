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紓困應普發、排富 民眾黨籲助基本收入

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

針對8400億紓困預算，民眾黨立委呼籲，政府應採行普發、排富的發放方式，並解除勞工紓困申請的上限，依營業額衰退程度發放津貼，及提供租屋族租金補貼。

應採整體、國人紓困

賴香伶指出，近日行政院一在對媒體強調，紓困4.0會「申請加快、產業加強、貸款加碼」，且以前領過紓困的民眾不需要再度申請，會直接撥款入戶，但「紓困2.0中沒被照顧到的人怎麼辦？」她質疑，紓困4.0其實就是「新瓶裝舊酒」，便宜行事，根本沒有調整。

在三級警戒實施後，台灣內需受到嚴重衝期。賴香伶強調，三級防疫警戒類似於國家緊急命令，且與先前紓困2.0的背景不同，更進一步衝擊台灣內需市場，各種微型商店都在政府措施下被迫停業、停工、停班，因此紓困4.0應進行整體性、國人紓困的方式，而非只是產業紓困、個人紓困。

勞工紓困不該設門檻

目前勞動部對政院提出的方案雖預計放寬金額限制、降低補助金額，但賴香伶指出，旅遊業沒有勞保投保上限，餐飲業、美容美髮等也全部停業，其中很多微型企業老闆本身就是勞工，投保金額很容易就超過紓困門檻，卻是疫情衝擊重災戶，因此紓困根本不該設門檻。

但賴香伶建議，可以用營業額衰退的程度評估，把資源放在對的人身上，或可參考新加坡、韓國、日本、美國等全體國民普發現金的紓困方式，金額從一萬到三萬餘元不等，並將收入沒受疫情影響的高所得、高資本利得、高資產的人排除。

租屋族急需紓困

此外，民眾黨立委蔡壁如指出，民眾與業者繳不出房租的問題也將逐漸浮現，政府應落實弱勢居住協助，保留一定租金補貼名額，供社政部門採即時協助弱勢需求，並將買房的「購屋補貼」資源，分配至「租屋補貼」。

蔡壁如也強調，紓困補貼租屋族時必然面對租屋黑市問題，因此政策邏輯上應採信任制，只要租屋族來申請就發錢，若發現詐領補助，則一律重罰，不要讓民眾花心思找證據證明「自己需要被照顧」，落實「無條件基本收入」的精神，並可有效降低行政成本。

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新冠肺炎 疫情紓困

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