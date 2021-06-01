8千億紓困預算 籲單一窗口線上申請

「能全部線上申請最好！」行政院將於4日推出紓困方案，對此在野黨立委與學者認為，去年紓困程序繁複，讓受災戶拿不到紓困，這次希望紓困能夠減少申請程序、設立單一窗口，都用線上申請最好。另外，今年觀光、旅遊、餐飲與自營工作者受災比去年嚴重，對這些優先行業要比去年紓困放寬標準認定，只要提出工作事實證明即可申請。

紓困從簡、從速

民眾黨立委邱臣遠表示，今年的疫情比去年緊急，民眾現在多已居家辦公，因此紓困更要分段，優先對攤商、自營業者與服務業等現金流要求較高的產業紓困，幫助停業的業者度過難關。至於法人部分，邱臣遠分析，去年紓困因為政府沒有經驗，因此導致紓困之亂，政府須要更加強與各產業工會聯繫，才能了解各產業狀況，並進行精準紓困。

另外他指出，由於政府的產業別分類複雜，即使有紓困但企業不知道跟誰申請，因此各部會要設立單一紓困窗口，且紓困的申請流程要從優、從速與從寬，可透過優化電子申請、減少紙本申請流程與公文往返次數做起，並放寬中小企業申請紓困的門檻。

還有，許多產業都面臨資金周轉問題，因此水、電、房租費的減免要延續，貸款要繼續償還期限，且減稅的措施也有必要。

展延貸款、快買疫苗

「現在疫情爆發，看出政府去年喊的『超前部署』攏係假！」國民黨立委曾銘宗直言，目前台灣正處於半封城狀態，對服務業造成很大的衝擊，如果能夠發現金就要儘快發。

另外他也建議，政府延續過去展延中小企業貸款的措施，個人的部分，勞工可以申請紓困貸款，並展延信用卡的還款期限。曾銘宗衷心希望蔡政府能夠痛改前非，去年紓困已經撥4200億的預算，結果不但沒有花完，而且台灣的檢疫能力也沒有提升，這次紓困預算都要把錢花在刀口，趕快執行完畢，也要把疫苗買起來，或是協助民間採買都好。

勞動部動起來

時力立委邱顯智則提到，目前已經有56個銀行行員確診，因此希望政府紓困能採用更多線上申請程序，讓銀行員與紓困申請者都可以降低染疫風險。另外他也建議自營業者的紓困由勞動部負責，去年勞動部將自營業者的補助推給衛福部的急難救助，但急難救助的條件比較嚴格，因此這次紓困他希望由勞動部放寬認定資格，讓自營業者申請紓困。

另外他也提到，許多藝文工作由於難證明工作事實，因此也希望放寬資格。還有安親班、地勤等較小規模的群體其實也都要紓困，但無論交通部、教育部等單位卻沒有將這些受傷也很重的職業別納入，他也不希望今年紓困不要再出現對公股行庫下達KPI的問題，讓急需救命錢的企業無法獲得貸款。最後他則提醒勞動部，許多職業工會為了申請紓困，將退休人士加保勞保，勞動部也要嚴格審查資格。

照顧餐飲業

「如果歇業就什麼都沒了！」環球經濟社社長林建山受訪時指出，這次疫情讓50%以上的餐飲業不得不停業、甚至歇業，如果企業歇業，勞工將會拿不到薪資、貸款與稅也會出問題，業者的損失更難估計，也缺乏紓困的資格了。他坦言其實這次紓困還是有點太晚，許多餐廳都已經倒閉，政府即使有錢紓困也沒有人拿。

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