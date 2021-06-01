申請勞工紓困貸款，竟會影響房貸成數，怎麼辦？2方式處理

摘要 1.疫情嚴峻，許多勞工在申請勞工紓困貸款時有疑慮，本文指出申請勞工紓困貸款由政府的信保基金擔保，信保基金是保障當勞工還不出銀行貸款時，銀行可以向信保基金申請代位清償，並不是不用還款。 2.若因為疫情影響需要短期紓困、但又怕影響房貸成數，可以從2個方案著手：1.先從不會被計入聯徵紀錄「負債比（DBR）」的貸款來源下手。2.由利率與還款期程決定貸款週轉的來源，若有其他房子，則從既有房貸去轉貸、增貸。

「子房哥，公司通知我6月份開始放無薪假了，我想申請政府的勞工紓困貸款，但是我有訂一戶預售屋可能8月要交屋，會不會影響我的房貸成數啊。」

在傳產公司上班的Ｍ去年買房，不料碰到疫情影響憂心沖沖，深夜突然傳訊息給我。

「貸款的話肯定會啊，政府紓困方案4.0建議先查看看有沒有適用『不用還的補助』，如果是『要還的貸款』就要評估貸款的成本與還款期程，來決定要不要借這筆錢。」我快速回覆。

「可是，聽廣告說勞工紓困貸款會由政府的信保基金幫我十足擔保，意思是我不用還也沒關係嗎？」Ｍ想想也許勞工紓困貸款這筆錢不用還。

「你太天真了，信保基金其實是在保護銀行可安心放貸，當你出問題會先暫時幫你還，但銀行跟你的債權債務關係會一直持續。」我回答。

根據「財團法人中小企業信用保證基金對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款信用保證要點」的內容，信保基金是保障當勞工還不出銀行貸款時，銀行可以向信保基金申請代位清償。

講白話文就是讓銀行可以放心響應政府紓困政策，用「睜一隻眼閉一隻眼」的方式大量發放紓困貸款給申請者，萬一貸款者還款有問題將由信保基金補償銀行損失，或從勞保給付裡面扣除。

而銀行損失包含本金、利息與民事訴訟費用，所以勞工紓困貸款還不出來還是有可能要吃官司的。

如果真的因為疫情影響需要短期紓困，另一方面又怕影響房貸成數，我有以下2個建議：

第一是先從不會被計入聯徵紀錄「負債比（DBR）」的貸款來源下手，每個人跟銀行往來的借貸關係，都會被紀錄在財團法人金融聯合徵信中心裡，在信用貸款方面也有金管會規定「負債額度為平均月收入22倍」的上限值。

雖然房貸屬於有抵押貸款不列入DBR22倍的額度內，但在計算月負債比（每個月需要償還的負債÷平均月收）須小於70%、總資產負債比（總負債金額÷總資產包含房地產、股票、基金、銀行存款總額）須小於60%時也會有所影響，其他民間紓困來源例如親友借款、互助會、P2P平台借款等就比較不會計入聯徵紀錄，建議有需要可以從這方面尋求協助。

第二是從利率與還款期程決定貸款週轉的來源，借錢既然是要還的，就要選擇借貸成本低、還款較輕鬆的方式來借。

如果名下還有其他房子，建議從既有房貸去轉貸或增貸，一來可週轉的資金就不只10萬元，二來還款期可展延到20年以上，加上目前房貸平均利率仍在1.6%以下，比起紓困貸款利率1.845%還低。

而且一旦掛上紓困之名，接著又有高額支出的買房之實，銀行在房貸審核上會不會產生疑慮，自然不在話下。

最後我還是認為「紓困貸款」應該保留給真正需要緊急被紓困的勞工，辦理紓困貸款除了累死銀行員工（聽說還有業績競賽），條件好的中產階級排擠到條件不好、但真正需要被紓困的勞工貸款額度，就失去了政府紓困的美意。

抗疫時期同島一命，大家彼此相互幫忙，一起度過這段艱難的時刻吧！

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