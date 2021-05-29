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疫情衝擊私立托嬰中心生存 林為洲：衛福部應協助紓困

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／林為洲辦公室提供
圖／林為洲辦公室提供

全國疫情三級警戒，衛福部要求全國托嬰中心與居家托育停止收托，卻未宣布停班，停止收托期間業者被要求全額退費，但仍需支付員工薪水與相關營運費用，生存亮紅燈。接獲陳情的國民黨立委林為洲發函，要求衛福部應協助紓困。

此外，送托居家托育人員（保母）或托嬰中心家長，原可請領每月6000元的「托育津貼」，有家長也跟林為洲反映，若因托嬰中心及居家托育因應防疫停止收托，幼童沒有實際送托就無法請領補助的話，恐會增加家庭生計負擔。

林為洲建議，政府應保障托嬰中心教保托育人員工作權益與薪資，紓困方案也應將這波「停托不停班」措施中受影響的托嬰中心也納入補助，全國公私立托嬰中心停課退費或彈性托育需有完整指引讓家長依循，停托期間「托育津貼補助」也應持續發放，減輕居家照顧者負擔。

林為洲表示，與教育部宣布全國各級學校與公私立幼兒園「停課不停班」改採行線上教學不同，托嬰中心、居家托育人員（保母）照顧的0至2歲幼兒停止受托後，無法線上教學，讓私立托嬰中心面臨退費、租金、營運等種種壓力下。

依據衛福部統計，截至今年3月31日止，全台共有1295間托育機構，其中私立托嬰中心就多達1017間，占比超過7成。林為洲提醒，政府應正視這個問題，並從家長、教保托育人員及托嬰中心角度來思考3者所面臨的困境。

林為洲說，目前行政院公告紓困4.0方案，並未看到將托嬰中心納為需補助產業，盼能列入紓困；此外，因應疫情，許多家長需要請無薪「防疫照顧假」在家照料孩童，政府也應給予補助。

新冠肺炎 疫情紓困

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