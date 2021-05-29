蘇揆釋利多 補貼國小孩童

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導

行政院發言人羅秉成昨（28）日表示，6月4日後預計展開紓困作業，行政院長蘇貞昌於昨日召開防疫紓困會議。蘇揆裁示，只要去年已符資格、已有填過申請資料的人，政府就會在下禮拜立法院通過紓困特別預算條例修正案，行政院再向立法院提出特別預算後，在最短時間內直接匯入帳戶、並即時通知，無需再經申請程序，針對新申請者，蘇揆也指示應做好線上申請和後端資格審查的設計，降低臨櫃申請人流及接觸，也減低行政負擔。

羅秉成轉述說，蘇揆表示，在考量政府財政、減輕育兒家庭在防疫期間的負擔下， 希望能針對家中有國小以下孩童與國、高中身心障礙、特教學生的家庭，酌予一次性定額現金補貼。據行政院規劃，「家中有國小以下孩童，國、高中身心障礙、特教學生的家庭」，一位補助1萬元，補助金將直接匯入帳戶。

蘇揆強調，去年疫情發生後，政府展開之紓困作業，計有524萬人獲得現金補助、142萬人獲得貸款補助，701萬人得到相關負擔減免，共約1,367萬人得到政府紓困的協助。因為去年的紓困及時，才能讓台灣迅速走出難關，使受衝擊產業降低損失，在防疫、振興的加乘下，創造台灣在全球疫情下一枝獨秀的經濟成長。

蘇揆說，紓困要及時，行政作業就要更加有效率，請各部會盤點去年所遇到的種種問題，加強準備行政前置作業。

蘇揆最後表示，這波變種病毒又急又重，許多行業和家庭都面臨巨大衝擊，政府應該以去年防疫成功、經濟表現亮眼的基底，來全力協助人民度過難關。也請各部會針對各項作業加強流程演練，讓發放作業順利。

羅秉成指出，蘇揆於昨天上午7時召開防疫紓困會議，8時再召開各部會的紓困行政作業流程會議，9時再與執政黨立院黨團柯建銘總召等幹部，會商紓困特別條例修法相關議題，並就上述「孩童家庭防疫補貼」之政策交換意見，並爭取立院支持本會期通過修法。

新冠肺炎 疫情紓困

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