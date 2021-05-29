北市對企業推九大短期紓困措施

自第三級防疫警戒開始，國內疫情持續延燒，各行各業均受衝擊，為助台北市民安心抗疫共渡難關，並助企業持續營運與勞工穩定就業，台北市長柯文哲昨（28）日拍板先推出北市九大短期紓困措施：「延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困」，追溯自今（2021）年5月1日起至7月31日止，實施三個月，未來將視疫情狀況滾動檢討。

北市府表示，本措施針對商家部分，可申請房屋稅延繳或分期繳，停業或禁止內用房屋稅率降為2%，承租市有不動產作營業用租金減半與停業期間免繳租；市民承租市有不動產作住宅使用者，可減租20%。

北市府指出，社會局就設籍台北市市民，因疫情致生活陷困者，核發3,000或6,000元急難救助金；受隔離、檢疫者及照顧者，於隔離及檢疫期間每人每日1,000元防疫補償金。觀傳局對設籍台北市的居家隔離、居家檢疫者，本人或其同住親友入住北市防疫旅館、檢疫所或合法旅館，最高補助14日7,000元；對「加強版防疫專責旅館」從業人員，除固定薪資外，將補貼從業人員每日2,000元之補貼，最高補助14日2.8萬元。

受新冠肺炎疫情影響，北市聯營公車運量減少，對公車營運造成衝擊，公運處提出台北市聯營公車路線營業車輛，每車每月補助8,000元。北市復康巴士委辦業者因服務趟次減少致營運衝擊，由北市公運處提供委辦業者每車每月1萬元補助。

文化局鼓勵藝文工作者因應疫情提出多元形式藝文相關計畫，補助計畫總金額1,024萬元，單一案件補助上限30萬元，受理期間自6月1日至7月15日。

另外，產發局提供中小企業融資貸款15億元融資額度，新貸戶可享1.25%利息補貼及降息優惠，舊貸戶亦享有1%利息補貼，最低僅需負擔0.92%低息；同時提高簡易貸金額至120萬元以及提供資金紓困單一窗口、簡易申辦、加速審核等服務。

對於勞工方面，勞動局有安心即時上工計畫（勞工）、充電再出發訓練計畫（企業）、安心就業計畫（勞工）、失業勞工子女就學費用補助（勞工）等措施。

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