全金聯對紓困貸款提建言：簡化程序 減輕行員壓力

行政院即將啟動紓困4.0專案，勞工10萬元紓困貸款將繼續開辦，銀行員將再度面對排山倒海的承辦壓力。全國金融業工會聯合工會昨（28）日行文金管會、國發會、財政部等中央部會與地方政府，提出七項建議，要求勞工辦理限定原開戶行、全部線上申辦、簡化資料與對保、撥款程序等，以有效避免實體申辦、人潮湧現，保護銀行員安全。

全金聯並強調，建請行政院不要再像去年要求銀行限時限量三天內撥款，財政部也不宜再鼓勵八大公股行庫進行承辦業績競賽，現在疫情嚴峻，銀行員承擔的不只是壓力，更有染疫風險涉及生命安全問題。

全金聯的七點建議分別為：一、一律採取線上申請方式，避免新戶作業臨櫃要求，應明定欲申請紓困貸款勞工至其原開戶行辦理，可避免開戶作業與減少移動距離，降低染疫風險。二、行政院不要再要求各承辦單位三天內撥款，財政部勿讓公股行庫進行業績競賽。三、簡化申請書類文件。四、建議採取電話照會或線上對保即可。

五、各分行應強化行員健康安全配套防護，給予適當防護設備包含口罩、防護衣或隔離衣等，並管制人流、限縮入行人數。六、信保基金確診人數達六人，建議強化資訊作業機制，加速自動審查。七、請中央及地方勞工行政主管機關留意勿重演去年多家業者違反勞動法令問題。

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