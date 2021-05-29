銀行局回應：符徵授信原則 可彈性辦理

行政院推出紓困4.0，全金聯建議金管會，應只限線上並允許電話照會對保。金管會銀行局副局長黃光熙表示，這些都是銀行自主業務權責範圍，只要符合徵授信原則，用什麼彈性替代方式，由銀行自行評估辦理。

黃光熙說，日前金管會已有表達允許銀行基本上只要在符合內控原則下，經過它內部授權程序後，可自行評估採行其他彈性替代方式。紓困方面只要在符合徵授信原則前提下，無論法金、消金銀行都可以自行評估替代方式，例如實務上可用線上傳遞、傳真、電子郵件辦理，事後再徵提核考文件等方式，並建立配套措施。

黃光熙說，去年行政院提出紓困案時，每家銀行都訂有非常詳細的線上貸款、對保等簡化作業程序，也各有不同的替代處理方式，無論是視訊對保或徵授信業務，這些都是銀行自主業務權責 ，要用什麼彈性替代方式，由銀行自行評估辦理。

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