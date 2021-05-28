整理包／紓困4.0即將上路 受惠對象、補助金額一次看懂

因應新冠肺炎疫情急遽升溫、全國三級警戒延長至6月14日帶來的經濟衝擊，行政院推動紓困4.0方案，並採加速、加強、加碼三原則，以儘速幫助民眾渡過困境。

紓困4.0方案何時會通過？

若立法院於5月31日順利三讀通過，政院會立即提出紓困4.0預算案，預計6月3日可通過特別預算，最快4日民眾即可收到第一波紓困資金。

圖╱截自蘇貞昌臉書

我是這波紓困的受惠對象嗎？

紓困4.0的適用對象包括：

因三級管制停業的休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業、藝文業。

受衝擊的觀光旅宿、領隊導遊、餐飲、計程車、遊覽車業者、中低收弱勢、農漁民、小攤商、無固定雇主勞工等自營作業者。

業績衰退達50%企業之員工。

家中有國小以下孩童與國、高中身心障礙、特教學生的家庭。

我該如何領到這筆紓困補助？

將採「 主動撥款 」為原則，符合資格者將在最短時間匯入帳戶。

」為原則，符合資格者將在最短時間匯入帳戶。 農漁會將依造冊名單先行發放，新加入或未在名單上者另行聯絡撥補。

依2020年撥補條件為「去年3月底前有在職業工會投保勞保且目前仍在保者，投保薪資在2萬4千元以下、且107年所得未達課稅標準（40萬8千元）者」可申請補助，今年將從寬認定但仍在研議中。

各行各業都受到疫情衝擊，有餐飲業乾脆歇業停損，更期盼行政院紓困四點零方案能補助損失。圖為勞工示意圖，非新聞當事人。圖╱聯合報系資料照（記者黃仲裕攝影）

紓困4.0到底有哪些補助？

包含四大面向：

個人補貼

中低收入戶每月加發1500元生活補助金，3個月共4500元。

無保險、相關急難紓困，救助金每人1至3萬元。

農漁民生活補貼每人1萬元、甲級漁民3萬元。

自營工作者、導遊、領隊、國旅領團、計程車和遊覽車司機3個月共發給3萬元補助金。

家中有國小以下孩童、國高中特教學生的家庭，預計以每位孩童1萬元進行一次性定額現金補貼。

產業紓困補貼

以去年為標準，業績衰退達50%以上的企業，除補助營運資金，再提供每名員工5、6月薪資補貼，每人每月二萬元。

紓困貸款

勞工紓困貸款：延續過去的10萬貸款政策，再提撥500億元讓50萬勞工申請，去年申請過的人也可以再次申請。

中小企業貸款：去年額度3000億元，將再加碼1000億元。

稅負減免

5月份就指揮中心強制關閉營業的業別以及營業性質屬與人近距離接觸的行業，如理髮業、美容院、沐浴業等，稅額減半，其他行業調減30%；6月份上述行業稅額全免，其他行業調減50%。

受衝擊產業可延緩繳稅或分期繳納

因應疫情影響，部分企業採取與勞工協議減班休息策略（俗稱無薪假），圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

除了政府的紓困4.0外，地方也有補助嗎？

目前已有部分縣市提出紓困補助方案，整理如下。

基隆市

中小企業紓困單一窗口；提供1億元中小企業防疫喘息貸款；提供100萬青創融資及5年利息補貼；青創貸款利息補貼延長12月。

安心即時上工補助；勞工充電再出發訓練津貼；失業勞工子女就學補助；防疫旅宿員工薪資及市民入住補助。

市有房地出租店舖租金減免；公有零售市場攤位使用費減免；促參場館土地租金及權利金減免。

稅捐緩繳及減免。

嘉義市

檢疫及隔離者最高可領1萬5000元補償。

青創貸款利息補貼延長1年，透過安心及時上工提供就業機會，充電再出發計畫職訓補助。

稅捐緩繳主動減徵，疫情期間受影響店家，可以減免娛樂稅、房屋稅、牌照稅等，有繳稅的困難也可申請分期或延期繳納。

委外場館關閉期間租金或權利金減免，公有零售市場攤位使用費及清潔費可減收，市有非公用土地租金及使用補償金可減收，委外營運和標租停車場租金或權利金減收。

輔導藝文演藝團體申請文化部紓困補助。

宜蘭縣

主動推出減免與補助措施 ：非營業用途公有土地或房屋租金、使用補償金延繳3個月，稅捐減免及延緩繳納，藝文事業營運損失補助，安心即時上工提供就業機會，安心就業薪資差額補貼，失業勞工子女教育補助。

：非營業用途公有土地或房屋租金、使用補償金延繳3個月，稅捐減免及延緩繳納，藝文事業營運損失補助，安心即時上工提供就業機會，安心就業薪資差額補貼，失業勞工子女教育補助。 主動展延行政作業時程 ：促參民間機構權利金減收、租金減半3個月及延繳3個月；縣有委外場館租金或權利金減半3個月，政府公告停業期間則免收，並延繳3個月，停業期間延長履約期限；公共工程依疫情影響展延履約展期；建造執照工期展延1年；地政證照、公安、消安申報展期。

：促參民間機構權利金減收、租金減半3個月及延繳3個月；縣有委外場館租金或權利金減半3個月，政府公告停業期間則免收，並延繳3個月，停業期間延長履約期限；公共工程依疫情影響展延履約展期；建造執照工期展延1年；地政證照、公安、消安申報展期。 函請中央擴大紓困對象：紓困對象、擴大觀光工廠及延長深化旅宿業補助、延長安心即時上工政策1年。

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