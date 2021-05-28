紓困4.0來了 網怒：別人領錢勞工又要貸款「最軟那塊隨便戳嗎」

疫情來勢洶洶，全國三級警戒延長至6月14日。各行各業叫苦連天，政院昨天公布最新的疫情紓困4.0政策，在個人補貼方面，針對中低收入戶、急難救助金、自營工作者、農漁民、甲級漁工、導遊、領隊、國旅領團、計程車和遊覽車司機都納入補助。受衝擊的產業也有補貼，至於勞工，紓困方案也延續每人10萬元上限的勞工紓困貸款，已申請者可再次申請。

紓困4.0一覽表。圖/聯合報製作

有位銀行行員忍不住在臉書社團爆怨2公社發文，說「又是累死銀行行員的政策」，要分流上班，都分組居家辦公，客人還每天來電或直接來行問錢什麼時候下來，「是要金融業員工累倒？或是冒著染疫風險來作紓困貸款嗎？不能政府直接發放就好嗎？」po文一出回響熱烈。

領不到的網友都怒了，「其他職業都直接領錢，勞工用借的？勞工真的是蔡總統心中最軟的那一塊，隨便戳」、「防疫照顧假不支薪，但幼稚園學費要照給？！沒錢繳學費、沒錢生活只能『勞工貸款10萬』？就沒收入政府還一直用我們的錢去補財團？」、「全職媽媽算什麼？每一次的補助把全職媽媽放哪裡啊」、「又是中收低入戶，政府不知有很多假的中收低入戶嗎？」、「感謝政府的排富政策，讓我知道原來我是富人」。

網友質疑，「這次影響了台灣快ㄧ半的人口了吧。怎不每個發呢」、「比較懷疑的是，補助企業員工2萬元，員工領得到？」、「老實說不如那時候發振興券公平又簡單多了」、「真心話，補助款拿去買疫苗，趕快讓大家恢復以前不是比較好嗎？」、「攤販們沒有繳勞保，反觀繳勞保的勞工，卻領不到一個月一萬的紓困金」。

也有網友擔心群聚，「只擔心是不是銀行又得人群聚集了」。過來人教可以線上申請，「去年我就是全程在家用手機到銀行網站申請，一星期就撥款，完全不用去臨櫃。」

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