朝野協商紓困預算 在野黨提條件

「人民需要趕快打疫苗，防疫照護假也要給津貼！」立法院27日早上就紓困條例延長進行朝野協商，國民黨要求直接發現金、免費疫苗給民眾；時代力量與民眾黨則希望防疫照顧假給勞工與企業都有補助，在野黨都質疑民進黨又要增加第4個2100億的預算。對此，民進黨立院總召柯建銘回覆這不是修預算，其他各項建議都有討論空間。

專案報告、地方補助

立法院27日早上朝野黨團協商31日將通過的《紓困條例》第11條與19條，第11條是延長紓困條例至明年，這部分較有共識。但在19條有關紓困額度的部分，民進黨黨團提案再授權2100億，讓整體紓困預算增加至8400億，但這讓在野黨團大表不滿，認為立法院不能再為行政機關編預算。

「連預算都可以『校正回歸』喔？」國民黨立委曾銘宗表示，13日行政院第1次提出增列2100億預算，到27日結果民進黨又提案要增加2100億，連之前的預算都沒有評估報告，這樣令人難以接受。他說，雖然疫情現在刻不容緩，但提出預算仍須符合程序。

前一輪預算還有388億

時代力量立委陳椒華則說，希望補助納入更多勞動事實自然人，否則這些在疫情中受損最深的產業無處申請紓困。民眾黨立委邱臣遠也提醒，許多小吃攤、藝文工作遇到的困難比去年還要多，局勢與去年完全不一樣，而過去紓困碰到許多塞車、申請程序繁複的現象，因此要精簡程序，並加速數位申請的建置。

藍委萬美玲另指出，人民已經等不下去了，如果要趕快控制疫情，就必須施打疫苗，希望政府儘速採購。另外，防疫照顧假也需要納入《紓困條例》，讓勞方願意請假，企業也可以承受員工請假的損失。許多在野黨立委都要求行政院將前一輪紓困剩下的388億先拿來發現金、薪資補貼。

預算引發朝野爭議

對此，柯建銘表示，民進黨提出的11條修正案是法律修正，而非審預算，沒有違憲的疑慮。他說以上在野黨所提都可以討論，但希望能夠儘速將法案先通過。但民眾黨立委賴香伶不滿表示，既然要提擴大預算，代表未來防疫層級可能提升，但目前行政單位規劃都不清楚，立法院很難這樣就接受擴大預算。

時代力量立委邱顯智說，AZ、莫德納目前已拿到藥證，但BNT至今尚未獲得，指揮中心說沒有人申請藥證，這樣非常不負責任。國民黨立委費鴻泰則要求指揮官陳時中、財政部長蘇建榮等人來立院報告，否則無法了解疫情的因應措施。

民進黨立委黃世杰說，今天法案只是立上限，只要立法完成，政院就會編列預算，希望不要再拖了。

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