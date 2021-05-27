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立院協商防疫紓困案 游錫堃：有共識後5月底通過

攝影中心 / 記者邱德祥／即時報導
立法院今天要朝野協商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，立法院長游錫堃指出，因疫情緊張許多會議取消，但上周朝野協商決定要加開院會，因此今天朝野協商後有共識後，以便5月31日順利通過紓困條例。記者邱德祥／攝影
立法院今天要朝野協商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，立法院長游錫堃指出，因疫情緊張許多會議取消，但上周朝野協商決定要加開院會，因此今天朝野協商後有共識後，以便5月31日順利通過紓困條例。記者邱德祥／攝影

立法院今天要朝野協商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，立法院長游錫堃指出，因疫情緊張許多會議取消，但上周朝野協商決定要加開院會，因此今天朝野協商後有共識後，以便5月31日順利通過紓困條例。至於行政院長蘇貞昌是否會來報告？游錫堃指出，行政院長要來的時應該是針對預算，在編列預算時他會來做專案報告。

立法院今天要朝野協商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，對於行政院長蘇貞昌是否會到立院報告？立法院長游錫堃指出，行政院長要來的時應該是針對預算，在編列預算時他會來做專案報告。記者邱德祥／攝影
立法院今天要朝野協商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，對於行政院長蘇貞昌是否會到立院報告？立法院長游錫堃指出，行政院長要來的時應該是針對預算，在編列預算時他會來做專案報告。記者邱德祥／攝影

新冠肺炎 疫情紓困

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