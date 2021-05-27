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紓困預算追加 時力：編預算全民免費施打疫苗

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院時代力量黨團在朝野協商前開記者會。記者李承穎／攝影
立法院時代力量黨團在朝野協商前開記者會。記者李承穎／攝影

立法院今天朝野協商紓困條例，時代力量黨團總召邱顯智表示，支持再延長一年，上限也支持增加2100億預算，但希望免費施打疫苗，另外警消、醫護人員列為優先施打對象，另外要比照國外經營大型疫苗接種中心，超前部署。

立法院時代力量黨團在朝野協商前開記者會，邱顯智指出，英國、以色列施打率很高，這些國家也慢慢在解封，恢復正常生活，匡列預算有很大比例，應投注在疫苗免費施打，不會因有錢沒錢影響疫情保護。

邱顯智說，另外警消、醫護人員列為優先施打對象，盡量保護第一線努力的人，讓這些人健康權受到基本保障，採購疫苗部分，目前只有AZ、莫德納有藥證，中央也要協助申請BNT等國際疫苗的藥證，採購疫苗也不該雞蛋放在同一個籃子裡。

王婉諭說，家長目前請防疫照顧假都是不支薪，對家長來說非常辛苦，無法兼顧日常所需，如何能安心照顧孩子又堅固的經濟，應該考慮到他每日薪資，不超過1280元的補助來處理。

王婉諭說，另外幼兒園年紀小，不適合線上課程，大部分停課停學，但還是需負擔學費、交通費等，應該有合理分攤比例退費處理。還有高風險、高需求的小孩在停課期間沒辦法適時協助，更應該來做協力，不要漏接到每個孩子，應要放寬遠距心輔措施。

陳椒華說，這次紓困應針對不裁員的產業，也要列入餐飲業、娛樂業，簡化行政流程，擴大補助力度和額度，不應該以團體工會為對象，勞動自然人和小企業也要納進來。

陳椒華說，中央也要徵召有公衛背景的人來做防疫宣導糾察隊，到群聚處去查有無戴口罩，另外也要視情況補助防疫人員，會放在這次紓困的附帶決議。

新冠肺炎 疫情紓困

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