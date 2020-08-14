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立院二次臨時會不開 紓困3.0恐卡關

聯合報 / 記者陳熙文鄭媁賴于榛／台北報導
立法院二次臨時會不開，經長王美花憂恐讓紓困3.0追加預算卡關。記者林于蘅／攝影
立法院二次臨時會不開，經長王美花憂恐讓紓困3.0追加預算卡關。記者林于蘅／攝影

立法院原擬下周召開第二次臨時會，處理新冠肺炎紓困特別預算二期追加案（紓困3.0），不過，民進黨團總召柯建銘昨表示，因朝野無共識，將不提案召開臨時會。國民黨團總召林為洲則說，「不必開臨時會，多此一舉」。

對於立院二次臨時會告吹，行政院發言人丁怡銘表示，將依據特別條例，先行動支一部分紓困預算；雖有權宜之計，政院仍希望立院九月開議後，盡快討論紓困3.0相關預算，完備相關法律程序。

經濟部長王美花對此結果相當傷腦筋，她坦言，當前製造業與會展廠商都在等這筆補助，需再與政院商討如何讓產業盡快拿到紓困補貼。

柯建銘表示，針對「紓困3.0」召開第二次臨時會，須朝野有共識，才可能趕在八月底前完成審查；但他日前致電林為洲溝通，得到的答案很清楚是「反對」，朝野沒有共識下，即使開臨時會，也將拖至九月以後的第二會期，面對如此僵局，民進黨團須重新思考如何應對。

柯建銘指出，八月十五日高雄市長補選後，國民黨勢必面對預期性的挫敗、探底，馬上開一個沒有共識的臨時會，勢必製造更大的衝突，國民黨內部矛盾也將更外部化；為防藍綠惡鬥，高雄補選後，讓朝野冷靜片刻也是應該的，「立法院的同仁們，我們九月再見吧！」

林為洲說，紓困3.0沒有急迫性，不用勞師動眾、增加人事支出。國民黨團也說，蘇內閣針對紓困1.0及2.0的執行率及各產業衝擊影響評估，像樣的報告都拿不出來，如何說服國會及人民再給錢亂花？

民眾黨團總召賴香伶表示，民眾黨團本來對召開臨時會有疑問，但此時執政黨有其他政治考量決定不開，強調說不要朝野惡鬥，理由不合邏輯，有點不負責任。

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