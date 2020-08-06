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網曝領動滋券跳「不合規定」警告？實測領券1分鐘到手

聯合新聞網 / 綜合報導
體育署推出的動滋券今起開放領券。 圖／截自動滋網
體育署推出的動滋券今起開放領券。 圖／截自動滋網

體育署推出400萬份面額500元的「動滋券」，自今日上午10點起開放領取，經記者實測，領取過程十分順暢，可於1分鐘內完成領券。

為避免網站流量過大，體育署頭二日採取分流方式，6日10點起開放身分證末碼雙號（0、2、4、6、8）領券，7日10點起開放身分證末碼單號（1、3、5、7、9）領券，8日10點起至110年1月31日，單雙號皆可領券。

動滋券如何領？

一、進入動滋網（https://500.gov.tw/），點選「領取動滋券」

二、輸入登記時的身分證字號或居留證號，及手機號碼出生月日，點選「獲取驗證碼」

圖／截自動滋網
圖／截自動滋網

三、輸入收到的「簡訊驗證碼」後，點選確認

圖／截自動滋網
圖／截自動滋網

四、成功收到動滋券付款QRcode，8日上午10點起即可在合作店家使用（使用期限至110年1月31日）

圖／截自動滋網
圖／截自動滋網

經實測，上述流程可在1分鐘內完成，民眾收到QRcode後，可截圖留存備用，或是使用前動滋券前再上網領取（可再次領取新的QRcode）。如為身分證末碼單號者，登入時則會跳出領取失敗訊息。

6日僅開放身分證號末碼雙數者領取，單數者登入會跳出錯誤訊息。 圖／截自動滋網
6日僅開放身分證號末碼雙數者領取，單數者登入會跳出錯誤訊息。 圖／截自動滋網

有網友在PTT抱怨領取動滋券時出現「身分證字號不合規定」的訊息，懷疑系統出包，記者測試時也發現同樣狀況，但重新進入網站後即可順利領取。另也有簡訊驗證碼發送延遲，約4~5分鐘後才收到的情況，推測是同時領券人數較多放致。

實測時曾一度出現錯誤訊息。 圖／截自動滋網
實測時曾一度出現錯誤訊息。 圖／截自動滋網

新冠肺炎 疫情紓困 動滋券

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體育署推出400萬份面額500元的「動滋券」，自今日上午10點起開放領取，經記者實測，領取過程十分順暢，可於1分鐘內完成領券。此外，為避免網站流量過大，體育署頭二日採取分流方式，6日10點起開放身分證末碼雙號（0、2、4、6、8）領券，7日10點起開放身分證末碼單號（1、3、5、7、9）領券，8日10點起至110年1月31日，單雙號皆可領券。

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