網曝領動滋券跳「不合規定」警告？實測領券1分鐘到手
體育署推出400萬份面額500元的「動滋券」，自今日上午10點起開放領取，經記者實測，領取過程十分順暢，可於1分鐘內完成領券。
為避免網站流量過大，體育署頭二日採取分流方式，6日10點起開放身分證末碼雙號（0、2、4、6、8）領券，7日10點起開放身分證末碼單號（1、3、5、7、9）領券，8日10點起至110年1月31日，單雙號皆可領券。
動滋券如何領？
一、進入動滋網（https://500.gov.tw/），點選「領取動滋券」
二、輸入登記時的身分證字號或居留證號，及手機號碼、出生月日，點選「獲取驗證碼」
三、輸入收到的「簡訊驗證碼」後，點選確認
四、成功收到動滋券付款QRcode，8日上午10點起即可在合作店家使用（使用期限至110年1月31日）
經實測，上述流程可在1分鐘內完成，民眾收到QRcode後，可截圖留存備用，或是使用前動滋券前再上網領取（可再次領取新的QRcode）。如為身分證末碼單號者，登入時則會跳出領取失敗訊息。
有網友在PTT抱怨領取動滋券時出現「身分證字號不合規定」的訊息，懷疑系統出包，記者測試時也發現同樣狀況，但重新進入網站後即可順利領取。另也有簡訊驗證碼發送延遲，約4~5分鐘後才收到的情況，推測是同時領券人數較多放致。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言