網曝領動滋券跳「不合規定」警告？實測領券1分鐘到手

體育署推出400萬份面額500元的「動滋券」，自今日上午10點起開放領取，經記者實測，領取過程十分順暢，可於1分鐘內完成領券。

為避免網站流量過大，體育署頭二日採取分流方式，6日10點起開放身分證末碼雙號（0、2、4、6、8）領券，7日10點起開放身分證末碼單號（1、3、5、7、9）領券，8日10點起至110年1月31日，單雙號皆可領券。

經實測，上述流程可在1分鐘內完成，民眾收到QRcode後，可截圖留存備用，或是使用前動滋券前再上網領取（可再次領取新的QRcode）。如為身分證末碼單號者，登入時則會跳出領取失敗訊息。

6日僅開放身分證號末碼雙數者領取，單數者登入會跳出錯誤訊息。 圖／截自動滋網

有網友在PTT抱怨領取動滋券時出現「身分證字號不合規定」的訊息，懷疑系統出包，記者測試時也發現同樣狀況，但重新進入網站後即可順利領取。另也有簡訊驗證碼發送延遲，約4~5分鐘後才收到的情況，推測是同時領券人數較多放致。