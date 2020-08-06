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400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

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400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

聯合新聞網 / 綜合報導
動滋券中籤率57.2% 。本報系資料照／記者侯永全攝影
動滋券中籤率57.2% 。本報系資料照／記者侯永全攝影

教育部體育署推出400萬份面額500元的「動滋券」，今天早上10點開放領取，體育署也提醒，前兩天採分流方式，今天開放中籤者身份證號碼末碼雙號(0、2、4、6、8)領取，明天開放單號領取(1、3、5、7、9)，建議民眾可以避開尖峰時段，在需要消費使用再領取即可。

體育署指出，中籤民眾在「動滋網」點選「領取動滋券」，填入身分證字號或居留證號、出生月日、登記的手機號碼後，該手機號碼會收到簡訊驗證碼通知，民眾在動滋網輸入驗證碼確認無誤，即可獲取動滋券電子錢包二維條碼（QR Code）。

領取完成後，8日早上10點起就可以在動滋券合作業者的店家消費抵用，使用期限至110年1月31日截止。目前已有超過4千家的合作業者登錄上架，若有動滋券使用的相關問題，可於每日早上8點半到晚上6點半聯繫客服專線02-7700-7799、0916-617799洽詢處理。

「動滋券」領取快速掃描

→→領取動滋券請點這。←←

1.每份金額500元

2.首兩天採分流方式。

8月6日：中籤者身份證號碼末碼雙號(0、2、4、6、8)

8月7日：中籤者身份證號碼末碼單號領取(1、3、5、7、9)

3.使用範圍：

可用於在體育活動、看比賽、報名課程、買運彩、添購裝備等等。

動滋網目前已有超過4千家的合作業者登錄上架，可上動滋網查詢可使用店家。

4.使用方式：

出示QR Code供配合店家掃描抵用，並提供證件後3碼驗證。

5.使用問題請洽：

每日早上8點半到晚上6點半聯繫客服專線02-7700-7799、0916-617799洽詢處理。

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