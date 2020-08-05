安心旅遊補助哄抬房價 林佳龍：再犯取消資格

暑假國旅大爆發，但民眾反映有參加安心旅遊補助的澎湖民宿惡意調漲房價。對此，交通部長林佳龍昨說重話，強調若有業者再犯就取消資格。據了解，自從安心旅遊上路後，交通部觀光局局長信箱幾乎天天都有相關投訴，確實有不少民眾反映旅宿消費糾紛，都已轉給相關縣市做參考。

林佳龍表示，澎湖縣業者哄抬價格後來被檢舉，觀光局已跟澎湖縣政府聯絡要遏止，再犯取消資格，並依據消保法落實查處。

觀光局推出的安心旅遊補助上月上路，由於剛好遇上暑假，國旅大爆發，花東離島地區都湧入大批觀光人潮，其中只要入住參與活動的合法民宿、飯店，自由行每房折抵一千元，離島再加碼多補助一千元，活動截至十月底止。

根據觀光局統計，上周一（七月廿七日），補助超過一百萬間房間、住宿人數破兩百萬人次；如今短短一周過去，截至前天（八月三日）止，補助房間已超過一百卅多萬間，住宿人數約三百五十多萬人次，補助申請狀況相當踴躍。至於申請最踴躍縣市，依序為花蓮、宜蘭、台東、台中、屏東等五縣市。

不過衍生的旅遊消費爭議也多。觀光局表示，投訴案大致分為兩大類型，一為認為五、六月是Ａ房價，不料暑假卻漲價，不過這和旅宿業淡旺季特性有關；另一類則是五、六月時訂了暑假的房間，不料入住時卻漲價，這就確定構成消費爭議，會轉地方政府處理。

林佳龍強調，業者應珍惜機會，要養雞生蛋而不是殺雞取卵，對於少數哄抬價格、旅客服務品質差情況，會持續督促，避免發生。