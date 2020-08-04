紓困3.0若不快補血 「恐再現倒閉潮」

台灣新冠肺炎疫情已經趨緩，餐廳、國內旅遊都出現「報復性消費」，不過依賴出口的製造業卻持續慘澹，工總秘書長蔡練生指出，已經有許多工總會員反映，若紓困三點○無法及時「補血」，恐怕馬上就要再出現製造業無薪假、倒閉潮。

蔡練生表示，上半年製造業的難關主要在「零組件進不來、貨出不去」，雖然隨著中國大陸復工，缺料問題已經緩解，但是下半年製造業面臨的局面卻更加嚴峻，由於歐美國家疫情持續未降溫，也導致各國經濟大幅衰退，同時入境管制並未放鬆，外國買主無法到台灣，由於台灣高度依賴出口，對大部分製造業來說影響相當嚴重。

蔡練生指出，近日例如縫紉機公會就來求助，因紓困三點○還沒到位，「這個月已經擋不住了」。他表示，台股攀上新高點，僅是幾間公司一枝獨秀，反觀傳產等業者股價很慘，「如果紓困三點○沒有補上，可能很快就要放無薪假，甚至經營不下去」。

不過，蔡練生認為，政府能做的確實有限，過去包括貸款額度放寬、還款期限延長、或水電優惠等，能做的也只有這些，如今製造業仍然在懸崖邊緣，卻也沒有太多其他方法，只希望除了紓困速度要快之外，貸款額度、還款期限，力道都能再加大，另外夏季用水用電量高，也希望政府單位擴大協助。