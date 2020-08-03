農遊券變現慢 一個月結算…業者吃不消

農遊券買氣熱烈，上路半個月消費已突破一三六萬張，換算近三點五億元。許多休閒農場遊客大增，常見一團親友十多人都用農遊券，累積下來數量可觀，但業者抱怨，農遊券變現長達一個月，現金壓力大，快要吃不消。

農委會表示，八月初將首次結算，若運作順利，不排除將結算周期從一個月縮短到半個月。

高雄市大樹休閒農業區理事長謝坤淞說，近期一天就收到幾十張農遊券，雖很高興但也擔心，因為農委會發出五百萬張券，現金壓力等於跑到業者身上。

宜蘭縣三星鄉農產販售業者陳小姐說，最近用農遊券的人愈來愈多，但業者需要現金補貨，變現一個月有點久；彰化一家休閒農場負責人也說，請款程序應改善，盡量更快更簡便。

花蓮縣富里鄉農會總幹事張素華說，半個月以來業績成長兩成，收了超過五千張農遊券，因農會跟某些通路商請款甚至要四十五天，一個月還可接受，但小農可能有影響。

阿里山知名茶行日出商店則表示，已經收到了兩百多張農遊券，但茶行進貨原本就是一年結一次帳，較無壓力。

農委會表示，一開始就公告一個月結算一次，但為提升業者營運便利，八月初會先結算第一次，若作業順利，可能加速為半個月結算一次，將持續檢討。

此外，農遊券對有些業者來說像是「看得到吃不到」。海鮮宅配品牌「Fun心鮮蝦」創辦人蔡長材就指出，農遊券上路之後，他短短一周就接到上百通電話詢問能否消費，但他們沒有實體攤位，多數消費者都打了退堂鼓，最後僅成功面交五筆訂單。

蔡長材表示，他一度考慮暫時租個攤位，不過農遊券使用期限只到九月中旬，而攤位一租都要半年以上，算算划不來，就放棄了。

彰化縣奈米休閒農場主人黃錫瑋也說，最近葡萄產季結束，雖仍有販賣農產加工品，但遊客到園區通常是想採果，因此產季結束通常不會來消費，僅收到少數農遊券。