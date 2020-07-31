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新聞眼／疫後振興 淪為發券實驗場

聯合報 / 本報記者黃有容
振興三倍券日前在超商與郵局領券，一度大排長龍。 圖／聯合報系資料照片
振興三倍券日前在超商與郵局領券，一度大排長龍。 圖／聯合報系資料照片

隨著疫情趨緩，新冠肺炎帶來的恐慌逐漸消散，全國正夯的，是每天討論「某某券你抽中了沒？」

這些不同部會發出的「某某券」各有名堂，但除了「現金抵用」外，抽獎方式、適用範圍、領券方法無一相同，民眾彷彿都成了「白老鼠」，各部會花上大筆預算，分別測試哪種最有效。

有些券，不能在居住地使用，卻無法確認民眾填的居住地是否為真；有些券，登記首日就當機，只好宣布延後登記。

有些券，為了幾百元要下載App、驗證程序繁瑣；有些券，抽完發完了，合作店家資訊卻令人丈二金剛，摸不著頭緒。

為什麼這些「加碼券們」領用流程千奇百怪？恐怕是因為沒有官員能保證，哪一項比較成功，卻因背負「疫後振興考核」的壓力，只好各自為政、多頭馬車。

儘管四部會的加碼券話題不斷，民眾看似用得開心，但政府卻沒有說清楚，在這場大型「行銷實驗」背後，花了多少錢打造不同的系統、App、網頁，又用了多少資源分頭打廣告、互別苗頭，這些「加碼券」到底是真的能為三倍券創造出眾星拱月、又遍地開花的成功，還是只會是一次浪費大量資源的失敗合縱計。

儘管所有的成功都需要嘗試，但是疫情過後的台灣，有沒有本錢承受這場實驗？疫情期間專家學者期盼「危機化為轉機」，使內需服務業轉型求生，創造更健康強韌的體質；但現在看來，疫情過後的報復性消費，恐怕又讓內需型服務業走向「賺快錢」思維。

除了發券，讓民眾花錢、業者搶錢之餘，政策的起心動念，是否該更有智慧，才能讓過去幾個月國人經歷疫情的痛苦，不要只是一段遭遇，而是一種淬鍊。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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