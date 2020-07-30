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振興券哪有放大三倍？吳蕚洋：看不到的5個地方何只三倍

聯合新聞網 / 綜合報導
三倍券。圖／聯合報系資料照片
三倍券。圖／聯合報系資料照片

為了振興經濟，政府發行三倍券，但部分人批評名不符實，沒有放大三倍的效果；還有婦女搞錯用法，以為面額能變三倍，拿200元三倍券買600元商品，鬧了笑話。曾參選台北市長的「蜂蜜檸檬哥」吳蕚洋戲稱三倍券的精髓不是金額，而是反應在許多辛苦上。

曾參選台北市長爆紅的白色聯盟執行長吳蕚洋，在臉書評論三倍券的迷思，他表示不解為什麼花1000元賺2000元會被叫三倍券，細想才發現原來三倍並不是在金額上，而是有許多辛苦在其中。

吳蕚洋列出五點他觀察到的「三倍點」，政府為了不跟前總統馬英九的消費券重複，並要讓百姓永遠記得，在內部會議決策的次數和時間就比馬政府花了不只三倍的時間；另外印刷包裝精美所花費的成本和心血也不只三倍。

最後為了發放動用郵局超商系統，民眾排隊搞得昏頭轉向，這些艱苦何止三倍；拿到券後要消費，民眾絞盡腦汁、貨比三家看哪個商家優惠最多，所用的能量也不只三倍。

吳蕚洋開玩笑稱，還好這次名字取為三倍券，若是叫萬倍券，那全國可能會忙碌到無法想像的地步。

前台北市長參選人、新政黨「白色聯盟」執行長吳蕚洋。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
前台北市長參選人、新政黨「白色聯盟」執行長吳蕚洋。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

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