怨！客庄券中獎才4％ 查榜又卡爆

客委會昨進行「浪漫客庄旅遊券」第二階段公開抽籤，從逾三五八萬五千多人中抽出十四萬名得主，中獎率不到百分之四。客委會昨下午五點陸續發送簡訊通知得獎者，晚上七點開放中獎查詢功能，但時間一到，因湧入大量民眾查詢，客委會客庄浪漫遊會LINE官方群組查詢功能又「卡卡」，無法順暢連線。

客委會這次共發放廿八萬份、價值八百元的浪漫客庄遊電子旅遊券，從七月廿二至廿八日止，累計三五八萬五三一○人參與登記。

第二階段開放登記前兩天，也才因瞬間流量超乎預期導致大當機，引發民怨。昨最終結果出爐後，由於僅百分之四的人抽中，不少民眾好不容易「卡」後查詢發現自己未抽中，索性怒封鎖客委會以及客庄浪漫遊的LINE官方群組。

客委會副主委鍾孔炤說，第二階段雖然發生登記塞車爆量，為表現客委會誠意，登記延長兩天、也取消異地消費限制。

鍾孔炤說，客庄旅遊券從八月起可使用，在全台十一個縣市、七十個客家文化重點發展區，逾四千家「浪漫客庄遊指定店」都能消費使用，各店家訊息可於ＬＩＮＥ活動專區查詢。

民眾結帳時只要打開票券掃描QRcode，每消費滿一百元即可折抵一張，最高一次可折抵八百元。

不過，嘉義縣市都無法使用。民進黨嘉義縣客家籍議員陳柏麟昨表達不滿，要求客委會放寬限制，讓嘉義縣客家族群也可享受客庄券福利。陳柏麟說，嘉義縣客家族群從八掌溪、赤蘭溪沿線，到阿里山、大埔鄉等部落，全是客家人，絕對比雲林縣崙背鄉的客家人口多。

嘉義縣中埔鄉長李碧菁說，聽到中埔不能使用客庄券感覺很無奈，在地客家民眾做手工物品貼補家用，包括手工皂、拼布包及稻梗製成的拍打棒，很希望能被列入客庄券使用範圍。

溪口鄉也有客家文化館，鄉長孫維聰說，可能民眾的祖先是客家人，但經時代演變已不說客家話，因此在判斷客家族群時會有爭議，他能理解客委會將資源放在較看得到政策結果的場域。

嘉義縣府民政處科長施建章說，縣府今年五月曾去函客委會，希望放寬客庄券適用範圍，但客委會未同意。