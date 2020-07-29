200元三倍券買600元商品被拒 大媽兇全聯店員：不是三倍嗎？

振興三倍券正式上路已半個月，不少民眾拿著三倍券消費，但有一名地方媽媽搞錯「三倍券」用法，還以為一張券的面額能再變三倍，便拿200元的振興券購買600元的商品，被全聯店員要求再補400元時，怒氣衝天批評對方數學不好。

網友在臉書社團「爆怨公社」發文，公開朋友與媽媽的糗事，該媽媽在家庭群組抱怨，直說「今天很生氣」，到全聯買東西花605元，結帳給收銀員1張200三倍券和5元硬幣，收銀員算了一下回應「還少400元」，媽媽生氣地說「怎麼講她都不懂，她到底會不會數學？」，搞得店員滿頭問號。

家人先安慰說別跟對方生氣，才恍然大悟看出問題「只給1張200？要給3張」，但媽媽還是不理解地說「不是三倍嗎」，家人接著解釋「拿1000換3000的時候，就已經3倍了」，讓家人很傻眼，但媽媽有趣的神邏輯，也笑翻部分網友。

「呃…是要放大幾倍啦」，此舉令網友笑虧「媽媽太精打細算，三倍再三倍好賺」，也有人認為這不是數學問題「是觀念有問題！」、「好難得看到數學比我差的人」，還有人說「我是店員真的是會氣死」、「替店員默哀，太慘了……」。