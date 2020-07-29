後悔來不及了！客庄券能配眼鏡、裝冷氣 網：原來這麼好用

客委會推出的800元面額浪漫客庄旅遊券，今（29）日中午進行第2階段公開抽籤，從逾358萬人中抽出14萬名得主，中獎機率僅4%，晚間7點官網開放中獎查詢一度卡卡。雖然網路討論度遠遠不及500元的動滋券，但有網友查詢客庄券能消費的店家，意外發現還可以「配眼鏡、裝冷氣、吃牛排、買飲料」，實用性超高！

客庄券自8月1日起，全台70個客家文化重點發展區、超過4千家商店包含具稅籍的優質餐廳、零售商店、旅宿業、伴手禮等業者能消費折抵，PTT有網友發文，看了官網上可以消費的店家，發現客庄券居然可以配眼鏡、裝冷氣、吃牛排、買飲料，並疑惑「這個券這樣規劃真的沒問題嗎？到底跟客家有什麼關係？還是老闆是客家人？」

「是客庄券不是客家券啊」，其他網友解答，這是政府鼓勵民眾去客家庄消費旅遊；也有人先前沒注意如何使用，看到該文才明白客庄券「原來這麼好用」、「好棒，眼鏡度數不夠撐好久了」。

不過，有人找出活動「漏洞」，去台中還能到網美連鎖咖啡店喝咖啡，也有人酸度破表「你史上滿意度最高總統是客家妹啊」，甚至破口大罵「就是稅金亂撒逼你抽，不抽就是繳錢給人花」、「政府用你的錢灑錢，就別分那麼清楚」。