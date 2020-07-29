14分鐘抽完14萬張客庄券 抽籤流程讓網友讚：真客家精神

客家委員會今（29日）辦理「浪漫客庄旅遊券」第二階段的公開抽籤，從逾358萬5800人的登記數量中抽出14萬。由客委會副主委鍾孔炤主持並全程線上直播，採交大設計的電腦隨機亂數系統進行抽籤。由於中籤率僅 3.9%，加上僅花不到20分鐘就全數抽完，抽籤場地和藝FUN券、動滋券相比之下也顯得樸素許多，許多網友因此表示「果然是客家精神！」

中午客委會進行客庄券第二階段抽籤，直播進行時，只見副主委鍾孔炤在平板電腦上手指一點，電腦便開始衍伸計算，電腦左上角逐漸呈現14萬筆中獎名單，整個抽獎過程僅花14分鐘，中獎者會在下午5時之後陸續收到簡訊通知。抽籤結束後沒多久，有網友在PTT上PO文詢問「客庄券是不是真的很客家？」原PO擷取直播畫面表示，客委會抽客庄券的場地，看起來像是在自家會議室擺投影機，然後由副主委直接一鍵抽獎，整個場面看起來就超級陽春。原PO問道，究竟是被昨天體育署抽動滋券的場面嚇到了？還是說客委會想落實客家精神？

回顧21日中午12點「藝FUN券」抽籤情景，活動全程由大咖明星黃子佼主持，行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得現場共同抽出200萬位獲獎幸運兒。「動滋券」則派出四名國手（射擊好手呂紹全、桌球一姊鄭怡靜、拳擊女將陳念琴、小蝶王王冠閎）輪流投擲飛鏢，共同決定一組「16位數」的亂數種子，再由電腦抽出符合登記資格的民眾。體育署佈置了超大舞台、演講桌、專屬抽籤道具、超大螢幕等等，場面相當豪華壯觀。相較之下，客庄旅遊券就顯得陽春許多。

對此有網友站出來力挺，表示「這樣才對啊，搞那麼大場地還找藝人主持多花錢」、「非常符合特色的一份優惠，各部會應該比照辦理」、「其他券都在搞噱頭，客家就是讚，簡單方便又實在」、「第一次抽本來就是這樣了，那時候更陽春，現在是已經進步了」。然而也有網友不領情，酸說「小氣鬼族群不意外」、「就應該先花個幾億做系統」、「發最少張，設備最陽春，客家精神」、「也是最難用的」、「客庄券中獎率，比尾牙摸彩中獎率還低」。