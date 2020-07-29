動滋券可消費「卡拉OK茶坊」 網驚：進去動滋動滋？

體育署從運動發展基金提撥20億元，昨（28）日抽出400萬份500元動滋券，中籤民眾8月1日起可在運動場館、觀賞運動賽事抵用以及購買運動用品等。不過，有網友至動滋網查看合作店家，驚見一間「卡拉OK茶坊」整個傻眼，還有其他網友批評「政府真的有夠扯」。

動滋網可抵用店家除了運動用品公司迪卡儂，還有不少知名品牌也在其中，如SKECHERS、asics、捷安特、尚智運動世界、ABC MART、健身工廠等，就連墊腳石連鎖書店、特力屋DIY居家連鎖等店家也有，店家種類多元。

一名眼尖網友在臉書社團「爆廢公社」發文，「請問大大們，抽到的動滋券500進去這店動滋動滋，還要補多少？」，並附上動滋網合作業者名單截圖存證，和桃園一間「卡拉OK茶坊」實景照，側立招牌上可見提供歡唱及茶藝服務，明顯與動滋券名單上其他店家格格不入。

「動滋券的涵蓋範圍比我想像中的還廣泛啊！」網友們也詫異「是能跟運動扯上什麼？」，還有不少人大笑說後悔沒去報名抽籤「前半場藝fun券，下半場動滋券！」、「裡面的體育老師應該都是祖母級的」、「看你是單人運動還是多人運動」、「應該還要補貼消費券吧？」，甚至有人怒批政府單位主辦失去初衷「有夠扯」。

稍早體育署副署長王水文也針對出現夾娃娃機事件來解釋，只要符合運動產業12條的業者就會上架，出現車行可能是售出產品包括自行車，若體育署發現不符合店家則會直接下架，店家也可來電或傳真更正。