政府振興4券已開3券！男曝抽獎結果 網驚：根本天選之人

為因應新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，政府和四大部會陸續推出振興三倍券和藝Fun券、浪漫客庄旅遊券、動滋券、農遊券四款電子票券，不過有網友表示截至目前為止抽出的三款票券當中，他竟一個都沒抽到，倒霉遭遇也讓其他人驚呼根本是「天選之人」。

昨（28）日一名網友在PTT發文提到，不管是否為所得稅，但只要站在這塊土地上的每個人都有繳稅，不過四大部會最近推出的四款電子票券他仍一個都沒抽到，不僅藝Fun券和動滋券沒抽中，就連中獎率高達九成的農遊券也沒有，讓他失望表示「完全沒保底？你各位真的覺得合理嗎？」

原PO的悲慘境遇讓網友們紛紛留言表示「農遊沒中是地獄倒楣鬼等級了吧」、「農遊中獎機率是96%的樣子耶⋯⋯」、「三個都申請三個都沒中？夭壽機率很低欸，說真的你去買樂透」、「農遊第一波100%第二波96%，沒中真是天選之人」、「繳稅給別人爽啊，當分母做功德」。

不過也有幸運網友提到，自己除了尚未開出的客庄旅遊券外，其他三款票券都有抽中。而客委會今日將會辦理「浪漫客庄旅遊券」第二階段抽籤，採電腦隨機亂數系統從逾358萬5800人中抽出14萬人，中獎者今天下午5點後將陸續收到簡訊通知結果，晚上7點開放中獎查詢功能。