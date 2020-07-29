快訊

共軍「現代版閃電戰」下 國軍如何精進特戰部隊作戰想定？

底片豪門重生? 擺脫中國原料藥，美國戰略金援「柯達製藥」轉型

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府振興4券已開3券！男曝抽獎結果 網驚：根本天選之人

聯合新聞網 / 綜合報導
截至目前為止抽出的三款票券當中，竟有網友一個都沒抽到，倒霉遭遇也讓其他人驚呼根本是「天選之人」。示意圖／擷自文化部臉書
截至目前為止抽出的三款票券當中，竟有網友一個都沒抽到，倒霉遭遇也讓其他人驚呼根本是「天選之人」。示意圖／擷自文化部臉書

為因應新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，政府和四大部會陸續推出振興三倍券和藝Fun券、浪漫客庄旅遊券、動滋券、農遊券四款電子票券，不過有網友表示截至目前為止抽出的三款票券當中，他竟一個都沒抽到，倒霉遭遇也讓其他人驚呼根本是「天選之人」。

昨（28）日一名網友在PTT發文提到，不管是否為所得稅，但只要站在這塊土地上的每個人都有繳稅，不過四大部會最近推出的四款電子票券他仍一個都沒抽到，不僅藝Fun券和動滋券沒抽中，就連中獎率高達九成的農遊券也沒有，讓他失望表示「完全沒保底？你各位真的覺得合理嗎？」

原PO的悲慘境遇讓網友們紛紛留言表示「農遊沒中是地獄倒楣鬼等級了吧」、「農遊中獎機率是96%的樣子耶⋯⋯」、「三個都申請三個都沒中？夭壽機率很低欸，說真的你去買樂透」、「農遊第一波100%第二波96%，沒中真是天選之人」、「繳稅給別人爽啊，當分母做功德」。

不過也有幸運網友提到，自己除了尚未開出的客庄旅遊券外，其他三款票券都有抽中。而客委會今日將會辦理「浪漫客庄旅遊券」第二階段抽籤，採電腦隨機亂數系統從逾358萬5800人中抽出14萬人，中獎者今天下午5點後將陸續收到簡訊通知結果，晚上7點開放中獎查詢功能。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困 PTT

延伸閱讀

動滋券抽籤複雜遭轟「廢活動」 網細看驚見「126」又成邊緣人

政府為何不五券合發3600？ 網曝關鍵：這樣才更珍貴

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？合作店家清單竟還有特力屋、墊腳石

「動滋券」射飛鏢抽亂數種子 神人解答抽籤邏輯 網友：只知道妙蛙種子

相關新聞

什麼券都沒中 網友自嘲「萬中選一」、國家級邊緣人

為振興疫情後的國內經濟，政府不僅推出三倍券，各部會也加碼推出藝FUN券、農遊券、動滋券及客庄旅遊券，有網友在臉書分享自己...

政府振興4券已開3券！男曝抽獎結果 網驚：根本天選之人

為因應新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，政府和四大部會陸續推出振興三倍券和藝Fun券、浪漫客庄旅遊券、動滋券、農遊券四款電子票券，不過有網友表示截至目前為止抽出的三款票券當中，他竟一個都沒抽到，倒霉遭遇也讓其他人驚呼根本是「天選之人」。

動滋券你搶到了？ 四大加碼券中藝Fun券聲量奪冠

台灣疫情受到控制，全民重心從防疫轉移到經濟上，為此政府祭出一連串振興方案，繼振興三倍券與安心旅遊國旅輔助，政府各單位陸續加碼藝Fun券、農遊券、動滋券、客庄券，但不再是人人有獎，而是採限額登記抽籤制，幸運中籤的人才能夠領用。對於這些不同用途的補助券種，網友反應也大不相同，藝Fun券網路聲量最高，動滋券、客庄券則因流程處理不當造成網路上怨聲載道。

抽中了嗎？客庄旅遊券抽籤結果 怎麼領哪裏花看過來

政府推出振興三倍券提振經濟，四大部會文化部、客委會、教育部、農委會也各自加碼，分別推出「藝Fun券」、「浪漫客庄旅遊券」、「動滋券」及「農遊券」等四款免費電子，要為因疫情受創的經濟添柴火。四大加碼券該怎麼申請、怎麼領、怎麼花、有哪些使用限制，本網詳列各項解答，一張表讓您一目了瞭。

中獎率不到4%！ 14萬客庄券得主抽出 5時後等簡訊通知

客家委員會今天辦理「浪漫客庄旅遊券」第2階段的公開抽籤，從逾358萬5800人中抽出14萬。由客委會副主委鍾孔炤主持抽出...

想買三倍券民眾別撲空！ 郵局8月1日確定不再加班

中華郵政自15日開始販售三倍券以來，已售出超過732萬份，排隊人潮也逐漸減緩，不少郵局一整天下來，售出份數頂多百來份。為...

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？合作店家清單竟還有特力屋、墊腳石

400萬份動滋券，你收到簡訊了嗎？動滋券可用來消費的地方包含體育活動、運動旅遊及電競商品等，確切的商家清單可到動滋網查詢。不過除了運動用品公司迪卡儂，就連DIY用品店特力屋、圖書廣場墊腳石也可以使用。

動滋券直播抽獎看得霧煞煞？ 宅神突破盲點質疑「大撒幣」

由教育部體育署推出的500元、400萬份「動滋券」，已於昨日（28日）下午三點半直播抽獎，中獎民眾已陸陸續續收到得獎簡訊。然而有網友質疑，這麼一場直播抽獎，抽完民眾卻不知道自己有沒有中獎，還要等簡訊通知，那麼這場直播的意義何在？對此，宅神朱學恒就突破一大盲點。

「動滋券」射飛鏢抽亂數種子 神人解答抽籤邏輯 網友：只知道妙蛙種子

今(7/29)日早上最熱門的問候語，不是「早安」，而是「收到動滋券的簡訊了嗎？」昨天那場別開生面的直播抽籤，你看了嗎？4位東奧國手以投擲飛鏢的方式，射出十六位數「亂數種子」，再由電腦抽籤程式讀取，抽出4百萬幸運兒獲得500元的「動滋券」，也引起話題。

政府為何不五券合發3600？ 網曝關鍵：這樣才更珍貴

因新冠肺炎重創，政府為提振經濟推出「振興三倍券」，四大部會也加碼推出藝Fun券、浪漫客庄旅遊券、動滋券及農遊券四款電子票券，有網友就好奇「為何不五張券合起來一起發3600？」，引起許多網友討論。

客庄券逾358萬人登記中午抽籤 得獎將簡訊通知

浪漫客庄旅遊券第二階段一般民眾登記至昨天截止，客委會統計登記人數達358萬5310人；將在今天中午12時抽出14萬名得主...

客庄旅遊券抽獎／中獎率僅4％！14萬幸運兒有你嗎 來查消費10大問答

客委會推出的800元面額浪漫客庄旅遊券，今天中午12時在客委會臉書…

熱門新聞

動滋券抽籤複雜遭轟「廢活動」 網細看驚見「126」又成邊緣人

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？合作店家清單竟還有特力屋、墊腳石

客庄旅遊券抽獎／中獎率僅4％！14萬幸運兒有你嗎 來查消費10大問答

中獎率不到4%！ 14萬客庄券得主抽出 5時後等簡訊通知

要求增資五年了都不理會 這三家公司被金管會撤照

抽中了嗎？客庄旅遊券抽籤結果 怎麼領哪裏花看過來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。