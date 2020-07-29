動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？合作店家清單竟還有特力屋、墊腳石

400萬份動滋券，你收到簡訊了嗎？動滋券可用來消費的地方包含體育活動、運動旅遊及電競商品等，確切的商家清單可到動滋網查詢。不過除了運動用品公司迪卡儂，就連DIY用品店特力屋、圖書廣場墊腳石也可以使用。

動滋券抽獎結果公布後，網友立即上網查詢可使用的店家，卻發現網站僅有店家名稱及地址，根本不知道能買什麼。而在今日凌晨動滋網也緊急更新，已經可看見店家簡介、聯絡電話、網址等進一步資訊。有網友在合作店家清單中發現知名運動用品公司迪卡儂，隨後迪卡儂也在官方臉書上表示，全台實體門市皆可以使用動滋券，讓不少網友樂歪「在迪卡儂$500可以買很多衣服」。

除了迪卡儂，還有不少大型品牌也在合作名單之列，如SKECHERS、asics、捷安特、尚智運動世界、ABC MART、健身工廠等。此外連墊腳石、特力屋等店家也能使用動滋券消費，店家種類相當多元。

不過需要注意的是，經過實測發現，目前部分店家可能由於登記時使用的並非為常見的店名，因此在搜尋上似乎無法直接鍵入關鍵字搜尋。如上述的運動用品店ABC MART，在動滋網搜尋「ABC MART」並無結果，必須改為搜尋「艾比斯馬特」才有結果。同理「SKECHERS」則必須搜尋「思克威爾」才有進一步資訊。

經過實測，動滋券部分合作店家似乎無法以店名直接搜尋。 圖擷自 動滋網

動滋券7月30日起開放中籤民眾領券，前兩天依身分證字號分流，末碼雙號0、2、4、6、8者可以在30日上午10點至24點領取，末碼單號1、3、5、7、9者，則可以在31日上午10點至24點領取，8月1日至12月31日止，全部號碼皆可領取。