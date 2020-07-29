動滋券你搶到了？ 四大加碼券中藝Fun券聲量奪冠

文／葛緯詩

台灣疫情受到控制，全民重心從防疫轉移到經濟上，為此政府祭出一連串振興方案，繼振興三倍券與安心旅遊國旅輔助，政府各單位陸續加碼藝Fun券、農遊券、動滋券、客庄券，但不再是人人有獎，而是採限額登記抽籤制，幸運中籤的人才能夠領用。對於這些不同用途的補助券種，網友反應也大不相同，藝Fun券網路聲量最高，動滋券、客庄券則因流程處理不當造成網路上怨聲載道。





網路聲量藝Fun券奪冠 客庄券討論度最低

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》比較藝Fun券、農遊券、動滋券、客庄券的網路聲量，起跑較早的藝Fun券以35,232筆網路聲量奪冠，其次依序為農遊券28,787筆、動滋券12,229筆、客庄券3,720筆。藝Fun券除了每人發放600元，因為主要可以用於「電影院」及「藝文展演預購票券」兩大類消費，引起不少人討論並搶登記。抽獎方式採身分證字號末碼兌獎，加上邀請唐鳳擔任直播抽獎人，7月21日當天也讓網路聲量創下高峰，此外身分證尾數為「1、2、6」沒中獎的人，意外成為網友調侃的對象，都是網路話題發酵的聲量來源。

▲藝Fun券網路聲量最高，不少網友討論想要用於「電影院」及「藝文展演預購票券」兩大類消費。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/06/28-2020/07/27)

動滋券開放登記首日（20日）因為湧入人潮過多，造成整個上午網站卡死，當日的網路聲量以負面討論為主。農遊券分為14日、19日兩梯次抽籤公布，農委會卻於上路後另外舉辦臉書抽獎活動，加碼送出50張農遊券，網路聲量最高峰因此出現在23日。浪漫客庄旅遊券每張規劃800元，但名額最少，僅28萬人有機會中籤，討論度相對最低。





藝Fun券用途廣 網友愛討論怎麼花



由文化部推出的藝Fun券因為適用範圍相當廣泛，不但電影院、書局、博物館都能去，也可以用來購買演唱會門票或是藝文展演的預購票券，因此被不少網友封為「文青一定要記得申請」的券種。從熱門關鍵字可以看到不少網友都在討論要怎麼用，抱括「電影院」、「展演」、「博物館」、「書店」、「唱片」都是網友熱門討論的用途，其中又以電影院為最多人的選擇。

▲農遊券的熱門關鍵字出現「農會超市」，不少網友用於購買優質農會產品。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/06/28-2020/07/27)





金額高、名額多 登記動滋券人潮癱瘓網站惹怨

動滋券這次共計發放400萬份，僅次於農遊券的500萬份，但金額每人500元是250元農遊券的兩倍，因此相當搶手，儘管政府表示依身分證末碼採單雙號分流，開放登記首日仍造成網站大當機，不少網友表示自己直到終於進入網站後才知道有分流，無法登記，導致熱門關鍵字出現「當機」、「卡卡」等負面抱怨；另外可以看到「運動場」、「賽事」，運動場館與體育賽事為最多網友想要消費的類型，體育署雖然表示也可用於購買運動彩券，讓不少人認為相當新奇，但並未出現在網友的熱門討論選項中。

▲動滋券因為首日登記人潮癱瘓網站，造成網路上怨聲載道。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/06/28-2020/07/27)





農遊券不知道用在哪 「農會超市」意外成網友熱門首選

因為名額最多中籤率也超高，許多人抽中農遊券後便開始研究可以用在哪，根據官方表示，從休閒農場、農特產品展示中心、森林遊樂園區、觀光漁港餐廳小吃等等都屬於適用範圍，並非許多人依字面上誤解成只能買農產品。熱門關鍵字中除了「觀光漁港」、「休閒農場」、「農產品」上榜之外，可以發現因為金額較低的關係，不少網友都拿去農會超市消費，購買物美價廉的農會自家品牌商品，甚至有不少地方因此出現排隊人龍與補貨潮。

▲農遊券的熱門關鍵字出現「農會超市」，不少網友用於購買優質農會產品。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/06/28-2020/07/27)





客庄券登記網站被塞爆 網友不支持先抱怨

浪漫客庄旅遊券儘管名額最少，網友搶登記抽籤的熱潮絲毫不減，就算採分流、分批的方式進行，仍然於開放一般民眾申請首日出現嚴重當機的情況，引來大批網友在在臉書炮轟系統瑕疵。雖然《客家委員會 Hakka Affairs Council》小編事後解釋是因為線上人數一秒就衝破20萬人，但強調原本可以乘載的1700人流量的說法，沒有滅火成功反而被更多人砲轟，認為人潮湧入是可以預期的情形，官方根本沒有準備好，導致熱門關鍵字多為「當機」、「爆量」、「緊急」等負面網路聲量。

▲客庄券的熱門關鍵字多為「當機」、「爆量」、「緊急」等負面網路聲量來源。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/06/28-2020/07/27)





農遊券正負評比最高 網站當機最容易招負評

透過正負評比（P/N）來看，這次動滋券、客庄券因為流程上沒有處理好，瞬間湧入過多人潮導致網站癱瘓，成為最主要的負面網路聲量來源，正負評比都低於2，明顯低於其它兩者。農遊券因為《行政院農業委員會》後續針對農遊券可以使用的地方，分別針對農場、漁港等主題大力行銷地方觀光產業，並且以臉書抽獎活動加碼再送農遊券的方式，帶來不少網路正面聲量，是當中正負評比最高者。

▲藝Fun券、農遊券、動滋券、客庄券的網路「正負評比」，農遊券奪冠，動滋券最低。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析區間:2020/06/28-2020/07/27)





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年6月28日至2020年7月27日。

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