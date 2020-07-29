快訊

共軍「現代版閃電戰」下 國軍如何精進特戰部隊作戰想定？

底片豪門重生? 擺脫中國原料藥，美國戰略金援「柯達製藥」轉型

動滋券你搶到了？ 四大加碼券中藝Fun券聲量奪冠

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
image source:文化部facebook

image source:文化部facebook

文／葛緯詩

台灣疫情受到控制，全民重心從防疫轉移到經濟上，為此政府祭出一連串振興方案，繼振興三倍券與安心旅遊國旅輔助，政府各單位陸續加碼藝Fun券、農遊券、動滋券、客庄券，但不再是人人有獎，而是採限額登記抽籤制，幸運中籤的人才能夠領用。對於這些不同用途的補助券種，網友反應也大不相同，藝Fun券網路聲量最高，動滋券、客庄券則因流程處理不當造成網路上怨聲載道。


網路聲量藝Fun券奪冠　客庄券討論度最低

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》比較藝Fun券、農遊券、動滋券、客庄券的網路聲量，起跑較早的藝Fun券以35,232筆網路聲量奪冠，其次依序為農遊券28,787筆、動滋券12,229筆、客庄券3,720筆。藝Fun券除了每人發放600元，因為主要可以用於「電影院」及「藝文展演預購票券」兩大類消費，引起不少人討論並搶登記。抽獎方式採身分證字號末碼兌獎，加上邀請唐鳳擔任直播抽獎人，7月21日當天也讓網路聲量創下高峰，此外身分證尾數為「1、2、6」沒中獎的人，意外成為網友調侃的對象，都是網路話題發酵的聲量來源。

▲藝Fun券網路聲量最高，不少網友討論想要用於「電影院」及「藝文展演預購票券」兩大類消費。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/06/28-2020/07/27)

動滋券開放登記首日（20日）因為湧入人潮過多，造成整個上午網站卡死，當日的網路聲量以負面討論為主。農遊券分為14日、19日兩梯次抽籤公布，農委會卻於上路後另外舉辦臉書抽獎活動，加碼送出50張農遊券，網路聲量最高峰因此出現在23日。浪漫客庄旅遊券每張規劃800元，但名額最少，僅28萬人有機會中籤，討論度相對最低。


藝Fun券用途廣　網友愛討論怎麼花

由文化部推出的藝Fun券因為適用範圍相當廣泛，不但電影院、書局、博物館都能去，也可以用來購買演唱會門票或是藝文展演的預購票券，因此被不少網友封為「文青一定要記得申請」的券種。從熱門關鍵字可以看到不少網友都在討論要怎麼用，抱括「電影院」、「展演」、「博物館」、「書店」、「唱片」都是網友熱門討論的用途，其中又以電影院為最多人的選擇。

▲農遊券的熱門關鍵字出現「農會超市」，不少網友用於購買優質農會產品。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/06/28-2020/07/27)


金額高、名額多　登記動滋券人潮癱瘓網站惹怨

動滋券這次共計發放400萬份，僅次於農遊券的500萬份，但金額每人500元是250元農遊券的兩倍，因此相當搶手，儘管政府表示依身分證末碼採單雙號分流，開放登記首日仍造成網站大當機，不少網友表示自己直到終於進入網站後才知道有分流，無法登記，導致熱門關鍵字出現「當機」、「卡卡」等負面抱怨；另外可以看到「運動場」、「賽事」，運動場館與體育賽事為最多網友想要消費的類型，體育署雖然表示也可用於購買運動彩券，讓不少人認為相當新奇，但並未出現在網友的熱門討論選項中。

▲動滋券因為首日登記人潮癱瘓網站，造成網路上怨聲載道。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/06/28-2020/07/27)


農遊券不知道用在哪　「農會超市」意外成網友熱門首選

因為名額最多中籤率也超高，許多人抽中農遊券後便開始研究可以用在哪，根據官方表示，從休閒農場、農特產品展示中心、森林遊樂園區、觀光漁港餐廳小吃等等都屬於適用範圍，並非許多人依字面上誤解成只能買農產品。熱門關鍵字中除了「觀光漁港」、「休閒農場」、「農產品」上榜之外，可以發現因為金額較低的關係，不少網友都拿去農會超市消費，購買物美價廉的農會自家品牌商品，甚至有不少地方因此出現排隊人龍與補貨潮。

▲農遊券的熱門關鍵字出現「農會超市」，不少網友用於購買優質農會產品。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/06/28-2020/07/27)


客庄券登記網站被塞爆　網友不支持先抱怨

浪漫客庄旅遊券儘管名額最少，網友搶登記抽籤的熱潮絲毫不減，就算採分流、分批的方式進行，仍然於開放一般民眾申請首日出現嚴重當機的情況，引來大批網友在在臉書炮轟系統瑕疵。雖然《客家委員會 Hakka Affairs Council》小編事後解釋是因為線上人數一秒就衝破20萬人，但強調原本可以乘載的1700人流量的說法，沒有滅火成功反而被更多人砲轟，認為人潮湧入是可以預期的情形，官方根本沒有準備好，導致熱門關鍵字多為「當機」、「爆量」、「緊急」等負面網路聲量。

▲客庄券的熱門關鍵字多為「當機」、「爆量」、「緊急」等負面網路聲量來源。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/06/28-2020/07/27)


農遊券正負評比最高　網站當機最容易招負評

透過正負評比（P/N）來看，這次動滋券、客庄券因為流程上沒有處理好，瞬間湧入過多人潮導致網站癱瘓，成為最主要的負面網路聲量來源，正負評比都低於2，明顯低於其它兩者。農遊券因為《行政院農業委員會》後續針對農遊券可以使用的地方，分別針對農場、漁港等主題大力行銷地方觀光產業，並且以臉書抽獎活動加碼再送農遊券的方式，帶來不少網路正面聲量，是當中正負評比最高者。

▲藝Fun券、農遊券、動滋券、客庄券的網路「正負評比」，農遊券奪冠，動滋券最低。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析區間:2020/06/28-2020/07/27)


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年6月28日至2020年7月27日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『各部會振興券』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)、「正負評比」(註4)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測網友意見的討論總數量。

*註2 熱門關鍵字：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測該話題最常被提及的關鍵熱詞。

*註3 網路好感度：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》AI人工智慧語意剖析，測量網友正負意見之比率。

*註4 正負評比：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測該話題網路輿情正面聲量與負面聲量之比值。

延伸閱讀

「屍速列車2」衝出票房！超粒方鋒芒搶盡　網友點敗筆：英文台詞

「是在哈囉」過氣？大學生更愛用「咩噗」　一張圖秒懂流行語趨勢

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

客庄券逾358萬人登記中午抽籤 得獎將簡訊通知

三倍券或農遊券消費滿500元 可抽1.8萬元熱氣球雙人券

客庄券只能用在11縣市 客委會優先扶植客家地區

客庄旅遊券取消異地消費 藝fun券掀起126之亂

相關新聞

什麼券都沒中 網友自嘲「萬中選一」、國家級邊緣人

為振興疫情後的國內經濟，政府不僅推出三倍券，各部會也加碼推出藝FUN券、農遊券、動滋券及客庄旅遊券，有網友在臉書分享自己...

政府振興4券已開3券！男曝抽獎結果 網驚：根本天選之人

為因應新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，政府和四大部會陸續推出振興三倍券和藝Fun券、浪漫客庄旅遊券、動滋券、農遊券四款電子票券，不過有網友表示截至目前為止抽出的三款票券當中，他竟一個都沒抽到，倒霉遭遇也讓其他人驚呼根本是「天選之人」。

動滋券你搶到了？ 四大加碼券中藝Fun券聲量奪冠

台灣疫情受到控制，全民重心從防疫轉移到經濟上，為此政府祭出一連串振興方案，繼振興三倍券與安心旅遊國旅輔助，政府各單位陸續加碼藝Fun券、農遊券、動滋券、客庄券，但不再是人人有獎，而是採限額登記抽籤制，幸運中籤的人才能夠領用。對於這些不同用途的補助券種，網友反應也大不相同，藝Fun券網路聲量最高，動滋券、客庄券則因流程處理不當造成網路上怨聲載道。

抽中了嗎？客庄旅遊券抽籤結果 怎麼領哪裏花看過來

政府推出振興三倍券提振經濟，四大部會文化部、客委會、教育部、農委會也各自加碼，分別推出「藝Fun券」、「浪漫客庄旅遊券」、「動滋券」及「農遊券」等四款免費電子，要為因疫情受創的經濟添柴火。四大加碼券該怎麼申請、怎麼領、怎麼花、有哪些使用限制，本網詳列各項解答，一張表讓您一目了瞭。

中獎率不到4%！ 14萬客庄券得主抽出 5時後等簡訊通知

客家委員會今天辦理「浪漫客庄旅遊券」第2階段的公開抽籤，從逾358萬5800人中抽出14萬。由客委會副主委鍾孔炤主持抽出...

想買三倍券民眾別撲空！ 郵局8月1日確定不再加班

中華郵政自15日開始販售三倍券以來，已售出超過732萬份，排隊人潮也逐漸減緩，不少郵局一整天下來，售出份數頂多百來份。為...

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？合作店家清單竟還有特力屋、墊腳石

400萬份動滋券，你收到簡訊了嗎？動滋券可用來消費的地方包含體育活動、運動旅遊及電競商品等，確切的商家清單可到動滋網查詢。不過除了運動用品公司迪卡儂，就連DIY用品店特力屋、圖書廣場墊腳石也可以使用。

動滋券直播抽獎看得霧煞煞？ 宅神突破盲點質疑「大撒幣」

由教育部體育署推出的500元、400萬份「動滋券」，已於昨日（28日）下午三點半直播抽獎，中獎民眾已陸陸續續收到得獎簡訊。然而有網友質疑，這麼一場直播抽獎，抽完民眾卻不知道自己有沒有中獎，還要等簡訊通知，那麼這場直播的意義何在？對此，宅神朱學恒就突破一大盲點。

「動滋券」射飛鏢抽亂數種子 神人解答抽籤邏輯 網友：只知道妙蛙種子

今(7/29)日早上最熱門的問候語，不是「早安」，而是「收到動滋券的簡訊了嗎？」昨天那場別開生面的直播抽籤，你看了嗎？4位東奧國手以投擲飛鏢的方式，射出十六位數「亂數種子」，再由電腦抽籤程式讀取，抽出4百萬幸運兒獲得500元的「動滋券」，也引起話題。

政府為何不五券合發3600？ 網曝關鍵：這樣才更珍貴

因新冠肺炎重創，政府為提振經濟推出「振興三倍券」，四大部會也加碼推出藝Fun券、浪漫客庄旅遊券、動滋券及農遊券四款電子票券，有網友就好奇「為何不五張券合起來一起發3600？」，引起許多網友討論。

客庄券逾358萬人登記中午抽籤 得獎將簡訊通知

浪漫客庄旅遊券第二階段一般民眾登記至昨天截止，客委會統計登記人數達358萬5310人；將在今天中午12時抽出14萬名得主...

客庄旅遊券抽獎／中獎率僅4％！14萬幸運兒有你嗎 來查消費10大問答

客委會推出的800元面額浪漫客庄旅遊券，今天中午12時在客委會臉書…

熱門新聞

動滋券抽籤複雜遭轟「廢活動」 網細看驚見「126」又成邊緣人

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？合作店家清單竟還有特力屋、墊腳石

客庄旅遊券抽獎／中獎率僅4％！14萬幸運兒有你嗎 來查消費10大問答

中獎率不到4%！ 14萬客庄券得主抽出 5時後等簡訊通知

要求增資五年了都不理會 這三家公司被金管會撤照

抽中了嗎？客庄旅遊券抽籤結果 怎麼領哪裏花看過來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。