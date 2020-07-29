政府為何不五券合發3600？ 網曝關鍵：這樣才更珍貴

因新冠肺炎重創，政府為提振經濟推出「振興三倍券」，四大部會也加碼推出藝Fun券、浪漫客庄旅遊券、動滋券及農遊券四款電子票券，有網友就好奇「為何不五張券合起來一起發3600？」，引起許多網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他好奇為何四張券不合起來一起發，像是農遊券、客庄旅遊券、動滋券、藝Fun券再加上振興券全部加起來發3600，並限定用途使用，既可以不用多花1000元又節省行政開支，也不會製造許多「國家級邊緣人」，於是詢問網友們的看法。

網友紛紛表示，「要發就全發還搞抽獎，反正用的都是納稅人的稅金強迫拿你的錢，你繳的稅金出來抽獎」、「都是納稅錢，搞一堆抽獎註冊的幹嘛，當大家很閒」、「說真的老人家誰知道那些券怎麼抽」、「這樣發就會換發一篇，為何3600還要分這麼多不能沒限制嗎？」。

有網友則認為，分開發才能發揮最大效益，「這樣就不好玩、不刺激了啊」、「預算不一樣，部會用自己的預算」、「分開來就可以分開賺阿」、「簡單的事情複雜化，經歷高潮起伏後得到的東西會更珍貴」、「複雜才能更多利益關係」、「做生意不會幫你精打細算的，生意人想的是刺激慾望」、「你覺得不運動、不關心藝文的人拿到3600會去幹嘛？」。

不過也有網友認為，為了不浪費去使用反而可以刺激消費，「有道理耶，這樣本來不會去做某件事的人為了不浪費，他就會去做某件事了」。