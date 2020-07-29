動滋券直播抽獎看得霧煞煞？ 宅神突破盲點質疑「大撒幣」

由教育部體育署推出的500元、400萬份「動滋券」，已於昨日（28日）下午三點半直播抽獎，中獎民眾已陸陸續續收到得獎簡訊。然而有網友質疑，這麼一場直播抽獎，抽完民眾卻不知道自己有沒有中獎，還要等簡訊通知，那麼這場直播的意義何在？對此，宅神朱學恒就突破一大盲點。

動滋券的抽籤規則十分特殊，是由4位國手分成兩組，每人輪流射飛鏢2次，得出8組2位數字號碼，最後依投擲順序由左而右產生一組「16位數」的亂數種子。再由符合登記抽籤資格的民眾中，隨機抽出400萬個中籤者。得獎者在今日（29日）上午10點以前會陸續收到簡訊及電子郵件。10點後，民眾也可上「動滋網」官網查詢抽籤結果。

由於國手只是抽出16位數的亂數種子，因此民眾即使看完直播也無法馬上知道自己中獎與否，還須等待簡訊通知，這也使許多網友質疑起這場直播的意義何在？

對此，朱學恒就在臉書粉專針表示，「直播發錢抽獎也能弄到怨聲載道，堪稱極品發錢，可能就是為了符合蘇院長的好刺激吧！直播全看完也不知道在幹嘛真是好刺激！」最後他點出一關鍵，「我只想問一個問題，這場看不懂的直播活動標案多少錢，是給誰承包啦？」

網友紛紛表示認同，「還好，原來我以為只有我看不懂在搞什麼，現在搞懂了，是大家都搞不懂」、「套一句世堅的話，簡單的事複雜化」、「浪費錢，政府才藝表演」、「拿我們納稅人的錢這樣灑」、「各部會搶著做秀」、「知道誰承包活動之前，真的是好刺激啊！」