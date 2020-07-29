「動滋券」射飛鏢抽亂數種子 神人解答抽籤邏輯 網友：只知道妙蛙種子

今(7/29)日早上最熱門的問候語，不是「早安」，而是「收到動滋券的簡訊了嗎？」昨天那場別開生面的直播抽籤，你看了嗎？4位東奧國手以「射飛鏢」的方式，射出16位數「亂數種子」，再由電腦抽籤程式讀取，抽出400萬幸運兒獲得500元的「動滋券」，也引起話題。

動滋券比起抽尾數的藝Fun券，相對複雜，不少人看完直播還是滿頭問號，有網友在PTT八卦版詢問「看不懂動滋券抽獎邏輯是不是很正常？」，結果釣出了神人下凡解答。網友解釋「程式的亂數隨機並非真的亂，他是用一個亂數種子來產出隨機，只要亂數種子一樣，隨機取的數字就會一樣...他們請運動員來產生這個亂數種子，確保種子不是可以操控的。」

網友反應兩極，有人聽懂了。「有亂數表概念的會懂，資工的應該都學過」、「應該先公佈每個人的數字和亂數演算法，這樣才有意義」、「重點是一堆人不知道什麼叫亂數種子」。也有人抱怨，「我還以為是在抽五百萬勒？搞那麼複雜」、「文組只知道妙蛙種子」、「你直播沒有要公布中獎結果，你要先說啊！」