快訊

《鋼鐵雨2》：南韓如何將「國際關係」放入商業大片？

辜仲諒升格當阿公了！ 辜家第六代金孫誕生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動滋券抽籤超複雜！ 網狂罵「消化預算的廢活動」

聯合新聞網 / 綜合報導
動滋券身分證尾碼中籤結果。記者劉肇育／攝影
動滋券身分證尾碼中籤結果。記者劉肇育／攝影

繼「藝fun券」抽獎發放後，今（28）日下午三點半，教育部體育署抽出「動滋券」，不過抽獎結果卻讓許多人霧煞煞，不知到底有無中獎，在網上掀起一番討論，有ptt網友馬上解析，這次的抽籤只是公布身份證末碼的中獎機率，實際中獎結果還是要等明天的簡訊，直言「完全是場消化預算的廢活動」。

面額500元的動滋券統計超過七百萬人登記，今採用資訊系統抽籤方式，邀請4名國手輪流射飛鏢，產生一組亂數種子，再由電腦抽籤程式決定一組亂數表，隨機抽出400萬個中籤者，中籤率僅57.2%，如此複雜的抽籤方式，讓許多網友不清楚。

原po在ptt發文解析「動滋券的抽獎邏輯到到底是什麼？」，這次抽籤只是公布身份證末碼的中獎機率，舉例來說，如果身份證末碼是8，中獎機率是70%，不代表已經中獎，因為有可能是另外沒中的30%機率，總結來說，有沒有中獎要等明天的簡訊通知才能確認，讓原po不禁大喊「今天這活動完全就消化預算的廢活動」。

另外，有網友在「爆廢公社」發表他的發現，上次藝fun券只有身分證尾號1、2、6的人沒有抽中，這次動滋券，除了身份證尾數4特別低之外，身份證號碼尾數1、2、6的人，中獎比率分別得到倒數1，2，3名，該網友也笑說「雖然差別不大，但再次恭喜126正港邊緣人，中獎比率剛好又都排在最後面」。

動滋券的抽獎結果，在網上掀起一番討論，眾多網友紛紛表示這次抽籤結果太複雜，真的看不懂，質疑「花了一堆錢開了場記者會，然後找國手射出幾個數字，最後用電腦抽籤，那到底為甚麼要花一堆錢開記者會？」、「看不懂，搞了一齣戲選號碼，最後還是亂數抽出？那演這齣戲的意義在哪？」、「這只是要跟大家說，我們抽籤很公平，每個尾數都幾乎是10%中獎率，不會再發生126慘案，除此以外，沒有意義」。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

四國手為動滋券開獎 王冠閎盼中籤到冷氣房打羽球

動滋券抽籤結果出爐 身分證尾碼4僅7％中籤最低

直播／超過七百萬人登記！動滋券抽籤 國手來「摸一把」

還不快買！威力彩上看25億 專家估開出頭獎機率逾41%

相關新聞

動滋券抽籤超複雜！ 網狂罵「消化預算的廢活動」

繼「藝fun券」抽獎發放後，今（28）日下午三點半，教育部體育署抽出「動滋券」，不過抽獎結果卻讓許多人霧煞煞，不知到底有無中獎，在網上掀起一番討論，有ptt網友馬上解析，這次的抽籤只是公布身份證末碼的中獎機率，實際中獎結果還是要等明天的簡訊，直言「完全是場消化預算的廢活動」。

抽中了嗎？查動滋券抽籤結果 怎麼領哪裏花看過來

政府推出振興三倍券提振經濟，四大部會文化部、客委會、教育部、農委會也各自加碼，分別推出「藝Fun券」、「浪漫客庄旅遊券」、「動滋券」及「農遊券」等四款免費電子，要為因疫情受創的經濟添柴火。四大加碼券該怎麼申請、怎麼領、怎麼花、有哪些使用限制，本網詳列各項解答，一張表讓您一目了瞭。

影／紓困遭質疑先射箭再畫靶 林佳龍：超前部署

交通部長林佳龍今到南投縣視察國道6號東草屯休息站新建工程辦理進度，針對紓困政策遭質疑是「先射箭再畫靶」，以及觀光發展基金...

三倍券成本有多高？經濟部：總共要15.4億元

經濟部今（28）日說明三倍券發行成本，在印製成本方面，每張約為3元，98年發行的消費券每張印製成本為1.26元。三倍券印...

宜蘭市東門夜市推優惠 三倍券最多變10倍

宜蘭市東門夜市推優惠加抽獎，即日起至8月31日止，消費者只要持三倍券到參與活動的攤位消費，購買超級包或超值套餐，享划算價...

影／「再送一棟豪宅！」台南消費超過2.5億 黃偉哲說要加碼

台南市爭取三倍劵消費商機，率先推出「來台南消費「送豪宅」促銷，一舉打響知名度，上午市長黃偉哲開心透露，送豪宅「引爆消費」...

第三波振興券到 超商推預購可享四大優惠

響應政府第三波振興三倍券預購政策，7-ELEVEN自8月1日至7日ibon便利生活站提供預購服務，選7-ELEVEN預購...

四大加碼券還沒玩過? 把握最後一天登記「浪漫客庄券」

四大加碼券玩過了嗎?如果還沒有，今天是你最後一天機會。農遊券、藝FUN券都已抽籤完畢，動滋券則在昨天截止登記，僅剩下浪漫...

獨／超霸氣！基隆人花振興券買新機車 20份6萬元一次付清

很多人利用振興三倍券到全國各地旅遊景點，熱門景點都人潮爆滿，不過，在基隆卻有人利用振興券到機車行買了一輛新車，還霸氣的一...

經部紓困3.0 要拉高門檻

經濟部長王美花昨（27）日宣布，經濟部「紓困3.0」鎖定製造業等產業紓困，但艱困認定門檻將調整，除認定期間須與同期比較衰...

三倍券兌領2天累計達43億元 郵局兌付8.2億元最高

振興三倍券自7月23日起開放商家兌領，財政部統計，短短23、24日兩天，已兌付1277張萬張紙本三倍券，金額達新台幣43...

客庄券只能用在11縣市 客委會優先扶植客家地區

客庄券在全台11縣市、特定客庄地區可使用。客委會今天表示，推出「浪漫客庄旅遊券」是希望幫助偏鄉客庄經濟，鑒於資源有限，其...

熱門新聞

泰國移工確診 科技大廠緊急公告「暫不要前往桃園」

桃園泰國移工確診 網傳緊急公告「暫不要前往桃園」

獨／超霸氣！基隆人花振興券買新機車 20份6萬元一次付清

新竹第一 「全台薪資第二高城市」竟是這裡？打趴六都

「不是我們公司員工」返泰移工確診 竹科一家公司要員工勿到桃園被誤傳

抽中了嗎？查動滋券抽籤結果 怎麼領哪裏花看過來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。