動滋券抽籤超複雜！ 網狂罵「消化預算的廢活動」

繼「藝fun券」抽獎發放後，今（28）日下午三點半，教育部體育署抽出「動滋券」，不過抽獎結果卻讓許多人霧煞煞，不知到底有無中獎，在網上掀起一番討論，有ptt網友馬上解析，這次的抽籤只是公布身份證末碼的中獎機率，實際中獎結果還是要等明天的簡訊，直言「完全是場消化預算的廢活動」。

面額500元的動滋券統計超過七百萬人登記，今採用資訊系統抽籤方式，邀請4名國手輪流射飛鏢，產生一組亂數種子，再由電腦抽籤程式決定一組亂數表，隨機抽出400萬個中籤者，中籤率僅57.2%，如此複雜的抽籤方式，讓許多網友不清楚。

原po在ptt發文解析「動滋券的抽獎邏輯到到底是什麼？」，這次抽籤只是公布身份證末碼的中獎機率，舉例來說，如果身份證末碼是8，中獎機率是70%，不代表已經中獎，因為有可能是另外沒中的30%機率，總結來說，有沒有中獎要等明天的簡訊通知才能確認，讓原po不禁大喊「今天這活動完全就消化預算的廢活動」。

另外，有網友在「爆廢公社」發表他的發現，上次藝fun券只有身分證尾號1、2、6的人沒有抽中，這次動滋券，除了身份證尾數4特別低之外，身份證號碼尾數1、2、6的人，中獎比率分別得到倒數1，2，3名，該網友也笑說「雖然差別不大，但再次恭喜126正港邊緣人，中獎比率剛好又都排在最後面」。

動滋券的抽獎結果，在網上掀起一番討論，眾多網友紛紛表示這次抽籤結果太複雜，真的看不懂，質疑「花了一堆錢開了場記者會，然後找國手射出幾個數字，最後用電腦抽籤，那到底為甚麼要花一堆錢開記者會？」、「看不懂，搞了一齣戲選號碼，最後還是亂數抽出？那演這齣戲的意義在哪？」、「這只是要跟大家說，我們抽籤很公平，每個尾數都幾乎是10%中獎率，不會再發生126慘案，除此以外，沒有意義」。