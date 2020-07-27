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藝FUN券5天交易金額破1億 文化產業活絡

中央社 / 台北27日電
許多人持藝fun券看電影。聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影
許多人持藝fun券看電影。聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影

國內疫情趨緩，文化部藝FUN券自22日中午啟用後，期間又逢推出的首個週末假日，消費力旺盛。文化部統計，截至今天下午6時，藝FUN券交易總金額已超過新台幣1億元。

藝FUN券發放首週，電影「屍速列車2：感染半島」、「打噴嚏」、「角落小夥伴」陸續上映，不少民眾利用周末湧進電影院，售票口水泄不通。樂聲影城表示，週末使用藝FUN券的觀眾占總體票房15%，持三倍券的觀眾相對較少。

國家兩廳院公關組組長李英勝表示，截至今天中午12時，兩廳院售票系統共5375筆訂單，藝FUN券使用金額逾新台幣270萬元，合計購票總金額超過500萬元，成績驚人。

除此之外，也有網友直呼藝FUN券超好用，可以一次使用多張，如果是線上購票，也能合併帳號使用。網友表示，如果一家4口都幸運中獎，就等同獲得新台幣2400元的線上購物金。

藝FUN券有人抽中開心，但身分證尾數1、2、6的民眾雖沒抽中，也有安慰獎。近期網路紛紛發起「安慰126運動」，許多賣場、電影院都針對「126」提供各式優惠。

台北捷運公司表示，兒童新樂園在暑假期間已搭配振興方案，可用優惠價200元購買。身分證字號尾數1、2、6的「幸運兒」們，只要至兒童新樂園售票窗口，出示身分證明文件，就可再打對折，等於是僅花100元即可。

新冠肺炎 疫情紓困 藝FUN券

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